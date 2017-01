Rebelii testează „limitele“ retragerii Rusiei din Siria?

Anunţul retragerii Rusiei din Siria a ridicat moralul rebelilor, jihadiştilor şi militanţilor din zone aflate sub controlul opoziţiei, care consideră această plecare drept o lovitură dură la adresa regimului de la Damasc, relatează AFP online. "Moralul nostru este foarte ridicat. Regimul nu va putea supravieţui singur", dă asigurări Raed al-Elewi, comandantul grupării rebele moderate Jaish al-Tahrir (Armata de Eliberare) în provincia Hama (centru). "Este o victorie" pentru cei care vor să-l răstoarne, de cinci ani, pe Bashar al-Assad de la putere. Rusia nu a reuşit să-şi atingă obiectivul de a-l salva pe Bashar", adaugă acest oficial, contactat telefonic de AFP.

Numeroşi rebeli erau totuşi precauţi, marţi, după anunţul-surpriză al preşedintelui Vladimir Putin privind retragerea din Siria a celei mai părţi a contingentului militar rus.

Cele cinci luni de bombardament intensiv au exercitat asupra opoziţiei armate o presiune puternică şi au permis armatei siriene şi miliţiilor loialiste să recucerească mai multe sectoare. "Bineînţeles că este fericit, dar poporul sirian nu are nicio încredere în ruşi", subliniază Abu Anas, un militant din provincia Deraa (sud). Mai la nord, în provincia Alep, unde armata a marcat recent puncte importante, comandantul rebel Modar Najjar nu-şi ascunde bucuria după anunţul rus şi dă asigurări că "revoluţia va continua până la căderea regimului". "Înfrângerea rusă este simbolică. Ea arată că au fost incapabili să pună capăt revoluţiei", dă asigurări acest membru al Jabha Shaliya (Frontul Levantului). "Moralul nostru este foarte ridicat", a declarat el pentru AFP. "În cărţile de istorie, Rusia va apărea ca ţara care l-a ajutat pe criminalul Bashar (al-Assad), a omorât civili şi a distrus zeci de spitale, şcoli şi infrastructură", subliniază Najjar.

Thomas Pierret, un expert în probleme siriene de la Universitatea din Edinburgh, apreciază că "principalul curent rebel va fi supus unor presiuni din partea Occidentului ca, în pofida bucuriei, să nu profite de situaţie, în contextul în care opoziţia şi regimul ţin negocieri indirecte la Geneva". "Jihadiştilor le va fi, desigur, extrem de dificil să reziste tentaţiei de a vrea să „testeze” (limitele) retragerii ruse", notează cercetătorul.

Jihadiştii din Frontul al-Nusra, filiala siriană a Al-Qaida, au profitat deja de ocazie şi au anunţat o ofensivă "în 48 de ore". "Noi nu suntem angajaţi" în armistiţiul care a intrat în vigoare pe 27 februarie, în urma unei iniţiative a Rusiei şi Statelor Unite, a precizat un comandant al-Nusra sub protecţia anonimatului. "Fără atacurile aeriene ruse, astăzi vom ajunge în Lattakia", un oraş din vestul ţării, regiunea natală a familiei al-Assad, afirmă el. Însă comandantul rebel Abu Ibrahim, care conduce a 10-a Divizie rebelă, în provincia Lattakia, îndeamnă la prudenţă. "Nu ştim încă ce înseamnă (retragerea rusă) pe teren. Să nu acţionăm emoţional. Eu nu consider că este vorba despre o înfrângere" a Moscovei şi Damascului, afirmă el.

Avioane ruse au efectuat marţi noi raiduri aeriene în apropiere de oraşul antic Palmira (centru), aflat sub controlul grupării jihadiste Statul Islamic (SI), potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului. Abu Ibrahim consideră că anunţul Moscovei are legătură cu negocierile de pace angajate de luni la Geneva. "Am dubii puternice în legătură cu ceea ce se va întâmpla. Rusia nu va renunţa şi nu se retrage fără să obţină nimic în schimb", avertizează el. Regimul se află, de asemenea, în expectativă. "Nu ştim ce se va întâmpla. Trebuie să aşteptăm să vedem ce se va întâmpla la Geneva", a declarat pentru AFP un ofiţer din cadrul armatei siriene.

Secretarul general al NATO salută retragerea Rusiei din Siria

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, salută decizia Rusiei de a-şi retrage cea mai mare parte a forţelor combatante din Siria, relatează AP online. Stoltenberg a declarat miercuri pentru The Associated Press că retragerea rusă reprezintă o contribuţie la efortul în vederea reducerii tensiunilor militare şi găsirii unei soluţii paşnice la conflictul sirian. Consecinţele acestei retrageri încă urmează să fie constatate, însă el a spus că "ar saluta orice acţiune care va conduce la o reducere a tensiunilor militare în Siria".