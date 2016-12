Recalcularea pensiilor, oprită pentru toţi pensionarii militari!

MOTIVARE TRECUTĂ CU VEDEREA. În motivarea sentinţei prin care au suspendat HG 735/2010 privind recalcularea pensiei, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au precizat că decizia are efect „erga omnes“, respectiv este valabilă pentru toţi pensionarii. „Instanţa de control judiciar are în vedere faptul că HG nr. 735 din 21.07.2010 – act administrativ unilateral cu caracter normativ - produce efecte erga omnes, ca şi sentinţa recurată“, se precizează în motivarea deciziei din 7 ianuarie a instanţei supreme, prin care decizia de suspendare a HG 735/2010 a rămas definitivă. În acelaşi timp, judecătorii au precizat că HG 735 din 21.07.2010 este un act administrativ unilateral cu caracter normativ, avându-se în vedere conţinutul său, care se referă la metodologia de recalculare a pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. „În raport de cele amintite anterior, H.G. nr. 735 din 21.07.2010 produce efecte erga omnes, cu alte cuvinte, se referă la toate persoanele aflate sub incidenţa sa: foştii militari, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, pentru care se dispune recalcularea pensiilor“, au precizat magistraţii. În acelaşi timp, comunicatorul MAI, Marius Militaru, a declarat, vineri, că decizia ÎCCJ nu are efecte generale, ci doar pentru pensionarii din minister care au formulat reclamaţii în instanţă. „În ceea ce priveşte MAI, în situaţia admiterii unor cereri, structurile competente vor dispune de îndată măsuri de informare şi de punere în aplicare a deciziei la Casa de Pensii a MAI“, a mai spus Marius Militaru. „Este strigător la cer faptul că cei care trebuie să respecte legea nu fac acest lucru. Decizia instanţei precizează foarte clar că această recalculare abuzivă trebuie oprită, însă atât MApN-ul cât şi MAI trec cu vederea sentinţa judecătorilor şi grăbesc recalcularea. Este ilegal ceea ce fac“, a declarat col. (r) Remus Macovei, preşedintele Filialei Constanţa a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi Retragere.

PREGĂTIRI DE PROTESTE. Sindicatul Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex“ a anunţat, vineri, că se alătură marşului şi mitingului de protest organizate, luni, de SCMD împotriva Guvernului, având în vedere recalcularea abuzivă a pensiilor. SCMD a anunţat acţiuni de protest în 24 ianuarie, în Bucureşti şi în toate oraşele reşedinţă de judeţ. În Capitală va fi organizat un marş de protest, cu plecare din Piaţa Revoluţiei, la ora 10.00, având ca obiective sediile MAI, SRI, MApN. Marşul se va încheia în faţa Academiei Militare, după întoarcerea delegaţiei pe care SCMD o va trimite la Cotroceni.

Hotărâre dată pe blat

Guvernul României a dat pe ascuns, zilele trecute, o hotărâre prin care este completată legea privind regimul stării de mobilizare parţială sau în caz de război. Actul semnat de premier, miniştrii Apărării, Internelor şi de şefii tuturor serviciilor secrete, respectiv HG 13/5.01.2011, aprobă modelul ordinului de chemare a militarilor rezervişti la exerciţii şi antrenamente. Totodată, se pare că actul reprezintă o completare a Legii 358/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război. Specialiştii spun că este posibil ca efectele acestei hotărâri să fie folosite în cazul în care serviciile secrete raportează posibile revolte ale rezerviştilor, iar în acest mod „revoluţionarii“ să fie ţinuţi sub control prin decretarea mobilizării.