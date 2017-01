Recalificări şi concedieri la Poşta Română

Guvernul a decis, ieri, începerea procesului de restructurare a companiei Poşta Română în vederea privatizării, proces care va impune recalificări şi concedieri de personal, prin aprobarea strategiei propuse de Ministerul Comunicaţiilor. Strategia de restructurare a companiei, prezentată ministerului de resort de către consultantul Roland Berger, prevede ca procedura să fie aplicată în intervalul 2008 - 2012. Surse din Ministerul Comunicaţiilor, instituţie care deţine, în numele statului, 75% din acţiunile companiei, au declarat în decembrie 2007, că Poşta Română va fi restructurată prin recalificări şi concedieri de personal cu acordarea de plăţi compensatorii, reducerea numărului de direcţii regionale şi înfiinţarea unui departament pentru instituţii şi mari companii, considerate clienţi majori. Poşta Română este organizată în prezent în 10 direcţii regionale, 41 de structuri judeţene, 3 sucursale specializate şi o filială, avînd peste 35.000 de angajaţi. Fiecare direcţie regională are în subordine şi administrează oficii judeţene şi centre regionale de tranzit. În primăvara acestui an, ministrul Comunicaţiilor, Karoly Borbely, a declarat, în faţa deputaţilor din comisia de resort, că la Poşta Română va fi efectuată în 2008 o reducere de personal de 1.500 de angajaţi şi că planul de restructurare a companiei va fi pus în aplicare în acelaşi an. Poşta Română a înregistrat în primul semestru o cifră de afaceri de 693,99 milioane lei, în creştere cu 44,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a obţinut un profit brut de 79,62 milioane lei, de aproape trei ori mai mare comparativ cu cîştigul de 27,75 milioane lei din 2007.