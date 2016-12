Recentralizarea portocalie = falimentul învăţământului

BLOCAJ La mijlocul lunii decembrie 2011, primarul Radu Mazăre avertiza că intrarea în vigoare a noii legi de reorganizare a învăţământului preuniversitar va pune serioase probleme şcolilor din Constanţa, care vor fi obligate să se gospodărească singure cu banii pe care îi primesc de la Guvern conform standardelor de cost per elev. Mai exact, fiecare unitate de învăţământ primeşte personalitate juridică, banii pentru tot ceea ce înseamnă cheltuieli provenind de la Guvern. Nici bine nu s-a aplicat faimoasa lege portocalie, că şcolile din Constanţa s-au şi trezit că nu au bani suficienţi pentru cheltuielile de întreţinere. În loc ca directorii să înştiinţeze Inspectoratul Şcolar Judeţean despre aceste probleme financiare, le-au spus părinţilor că Primăria nu a dat suficienţi bani. În realitate, Primăria Constanţa nu mai are niciun fel de treabă cu unităţile de învăţământ constănţene pe care, până la 1 ianuarie 2012, le-a gestionat aşa cum a ştiut mai bine. Şi vorbim aici de renovarea tuturor celor 76 de unităţi de învăţământ din oraş, achiziţionarea de calculatoare, schimbarea mobilierului, toate acestea pentru ca elevii să îşi poată desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii. Invidioşi pe succesul autorităţilor locale în ceea ce priveşte gestionarea şcolilor, fostul Guvern Boc s-a gândit că trebuie să destabilizeze şi acest lucru, promovând şi asumându-şi aberanta Lege 1/2011. Potrivit art.101 din Legea 1/2011: „...finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat din sumele defalcate din TVA şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de cheltuieli: salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; cheltuielile cu formarea continuă şi evaluarea personalului; cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor; cheltuielile materiale şi pentru servicii; cheltuielile cu întreţinerea curentă”, am încheiat citatul.

BUGETE REDUSE Pentru a arăta adevărata preocupare a Guvernului pentru învăţământul preunivesitar, precizăm că autoritatea locală, Primăria Constanţa, aloca până la intrarea în vigoare a Legii 1/2011, aproximativ 20 de milioane de lei pentru cele 76 de unităţi de învăţământ din municipiul Constanţa. De la 1 ianuarie, Guvernul a alocat 20 de milioane de lei pentru cele peste 500 (!!!) de unităţi de învăţământ din tot judeţul Constanţa. Cu alte cuvinte, bugetele şcolilor din municipiul Constanţa au fost reduse la… absurd. Aşa s-a ajuns ca, în anumite şcoli, conducerea să fie obligată să oprească căldura, în altele să se renunţe la serviciile de pază, toate acestea pentru a reduce cheltuielile. Evident că, înainte de toate, primele cheltuieli din orice şcoală sunt cele salariale, şi abia apoi cele de întreţinere. Interesant este faptul că managerii şcolilor, adică directorii, trebuie în fiecare lună să semneze o serie de documente din care să reiasă că unitatea şcolară nu are datorii. Nemulţumirea părinţilor faţă de noile condiţii din şcoli este justificată, însă cei responsabili pentru toate aceste probleme sunt reprezentanţii Guvernului, şi nu Primăria, care nu mai are nicio atribuţie faţă de alocarea sumelor către şcoli. Din nefericire, cei care vor suferi de pe urma acestor aberaţii legislative vor fi tot elevii, şi bineînţeles părinţii, care cel mai probabil vor fi obligaţi să cotizeze la şcoală, pentru ca odraslele lor să înveţe în condiţii mai bune.