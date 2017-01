Recepţie finală a lucrărilor de asfaltare de la Ghindăreşti

Executantul lucrărilor de modernizare a aleii din Ghindăreşti, care face legătura între sat şi cimitir, a realizat ieri recepţia finală a investiţiei suportate integral de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Pentru finalizarea acestei lucrări au fost angrenate echipe de la staţia locală Topraisar a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri şi o echipă de lucru specializată în turnarea covorului asfaltic din Hîrşova. “Aleea spre cimitir, care porneşte din faţa Primăriei, se afla într-o stare tehnică proastă, avînd îmbrăcămintea asfaltică degradată. La iniţiativa Consiliului Local Ghindăreşti şi cu sprijinul financiar al CJC, au fost demarate lucrările de modernizare a drumului, care au constat în completări cu piatră şi în repararea covorului asfaltic pe o suprafaţă de 1.900 metri pătraţi (4 metri lăţime şi 480 de metri lungime). În plus, a fost realizată o parcare la intrarea în cimitir. Întreaga lucrarea a durat aprox. o săptămînă, iar astăzi (n.r. - ieri) am realizat recepţia finală a investiţiei”, a declarat reprezentantul executantului lucrării, Marin Dan. El a adăugat că echipele de lucru au turnat un covor asfaltic cu o grosime de 6 cm, cu un acostament de 75 cm. În plus, drumul este prevăzut şi cu o platformă laterală cu o lungime de 30 de metri, pentru parcări. Întreaga investiţie se ridică la 179.000 lei noi. “Drumul, care a fost realizat cu sprijinul financiar al CJC, era extrem de necesar pentru locuitorii comunei. Avem un cimitir nou, dar drumul pe care puteam ajunge pînă acolo era plin de gropi. Avem proiecte şi pentru alte străzi principale din comună pentru care, deocamdată, căutăm finanţare”, a declarat viceprimarul comunei Ghindăreşti, Ştefan Maxim.