Recesiune în industria auto românească

Industria auto românească se confruntă cu o perioadă de recesiune care va dura doi ani, generată de scăderea vînzărilor, creşterea costurilor salariale şi efectele taxei de primă înmatriculare, potrivit unui studiu al firmei de cercetare Business Monitor International (BMI). România a obţinut 47,3 puncte din 100 în sistemul de rating al BMI pentru industria auto în primul trimestru al acestui an, în scădere cu 4,6 puncte faţă de calificativul din trimestrul anterior, coborînd două locuri în clasamentul regional, pînă pe poziţia a şaptea, arată reprezentanţi ai firmei de cercetare de piaţă. „Deteriorarea scorului României reflectă deteriorarea performanţelor de piaţă, scăderea iminentă a vînzărilor în 2009 şi creşterile salariale din industrie. Totodată, impunerea taxei de primă înmatriculare a condus la un declin al scorului pentru riscurile de piaţă”, consideră BMI. Cu toate acestea, industria auto românească va consemna o creştere puternică pe termen lung, începînd cu a doua jumătate a acestui an, datorită investiţiilor pregătite de grupul american Ford pentru extinderea capacităţii de producţie la uzina Automobile Craiova. Principalele puncte slabe ale sectorului auto local sînt lipsa competiţiei şi nivelul ridicat al riscurilor economice, scriu specialiştii BMI. Piaţa auto românească a coborît cu 11,7% anul trecut, de la 366.819 unităţi livrate în 2007 la 324.080 autovehicule (autoturisme, vehicule comerciale şi autobuze), pe fondul scăderii cererii din ultima parte a anului, cauzată de criza financiară, precum şi din cauza importurilor masive de automobile second-hand realizate între 1 iulie şi 15 decembrie, cînd în România a funcţionat o taxă pe poluare semnificativ diminuată pentru autovehiculele rulate de import, potrivit Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA). Amintim că Guvernul a decis, în luna aprilie a anului trecut, introducerea taxei de poluare auto, calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza emisiilor de dioxid de carbon şi de noxe, aceasta înlocuind, la 1 iulie 2008, taxa de primă înmatriculare aflată atunci în vigoare. Pe baza acestei grile, taxa a crescut în cazul maşinilor noi vîndute în România, în timp ce valorile au scăzut la jumătate pentru autovehiculele Euro 1 şi Euro 2 cu motoare de pînă în 2.000 de centimentri cubi, taxa rămînînd totuşi mai mare pentru automobilele vechi de import. Pe fondul creşterii numărului de maşini second-hand importate, Executivul a decis, în luna decembrie, prin ordonanţă de urgenţă, ca taxa de poluare auto percepută la achiziţia maşinilor noi să fie suspendată începînd cu 15 decembrie 2008, pînă la sfîrşitul lunii decembrie 2009, pentru vehiculele Euro 4 cu motorizări de pînă la 2.000 centimetri cubi înmatriculate pentru prima dată în România şi în UE. Simultan, taxa auto pentru achiziţia vehiculelor second-hand a fost triplată comparativ cu valorile din luna iulie. Ulterior, Guvernul a cerut Comisiei Europene acordul pentru reducerea cu o treime a valorii triplate a taxei auto la înmatricularea vehiculelor, rezultînd un nivel dublu faţă de suma percepută la data introducerii taxei pe poluare auto, în iulie 2008, şi creşterea uşoară a taxei la vehicule non-euro şi Euro1. Luni, surse ministeriale au declarat: „Propunerea este înlocuirea actualei valori a taxei, triplă faţă de cea din vara lui 2008, cu una dublă faţă de valoarea de atunci. Modul de calcul rămîne acelaşi, doar coeficienţii de calcul se modifică. În plus, modificarea coeficienţilor ar duce şi la creşterea cuantumului de plată pentru maşinile non-euro sau cu standard de poluare Euro 1, cazuri în care taxa va creşte, dar nu semnificativ”. Ca o măsură de sprijinire a industriei auto, proprietarii de vehicule noi Euro 4 cu cilindree sub doi litri vor fi în continuare scutiţi de la plata taxei, au mai afirmat sursele.