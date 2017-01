Recesiunea, mai gravă decât prognozele iniţiale

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în creştere contracţia PIB-ului din 2010, la 1,3%, însă a menţinut proiecţia de creştere economică de 0,1% din trimestrul patru, pe fondul unor rezultate agricole bune (plus 6%). Alte sectoare care au avut evoluţii pozitive sunt industria (plus 1,3%) şi construcţiile (plus 0,6%). Activitatea din comerţ a rămas relativ stabilă. „După avansul uşor din ultimul trimestru al anului trecut, economia României ar putea ieşi din recesiune dacă va înregistra creştere şi în primele trei luni din acest an”, potrivit raportului publicat ieri de INS.