"Rechinii Albi", aşteptaţi cu flori şi şampanie

Un nou detaşament al Batalionului 341 Infanterie Topraisar a revenit, ieri, în ţară, odată cu încheierea misiunii în Afganistan. "Rechinii Albi", cum sînt supranumiţi militarii acestui batalion, au participat, în ultimele şase luni, alături de alte state, la misiunea "Enduring Freedom", ce are drept scop asigurarea unui climat de pace şi reconstrucţia ţării musulmane. Ei au fost întîmpinaţi, la sosirea pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, de rude şi prieteni, fericiţi să-i vadă întorşi acasă sănătoşi, care i-au întîmpinat cu flori şi şampanie. Reîntîlnirea a fost cu atît mai emoţionantă pentru unii dintre soldaţii, întrucît aceştia şi-au văzut, ieri, pentru prima dată copiii. "Fetiţa noastră are patru luni, dar nu am văzut-o decît în poze. Am vorbit cu soţia la telefon de cîteva ori, dar asta nu suplineşte dorul de casă", a spus, la sosirea pe aeroport, serg. Crinel Cosmin Barbu. Bucuria celor 45 de militari întorşi în ţară a fost însă umbrită de lipsa unuia dintre camarazi, slt. Ionel Gheorghiţă Drăguşan, dispărut în timpul unei misiuni de patrulare ca urmare a unei explozii petrecută la începutul lunii iunie, cănd alţi patru soldaţi români au fost răniţi şi unul omorît, după ce blindatele în care se aflau, au intrat într-o zonă minată. "Nouă, acum, un ochi ne rîde şi unul ne plînge. Sîntem bucuroşi că ne-am întors acasă, dar sîntem trişti pentru că unul dintre colegii noştri nu a mai venit cu noi. Misiunea la care am participat a fost deosebit de grea, pentru că am nimerit şi o perioadă de frămîntări pe plan local. Am trăit numeroase experienţe şi am avut multe de învăţat, nu numai pe plan militar. Orice s-ar spune despre noi, nu am plecat pentru bani şi vom merge din nou dacă ni se va cere", a declarat maior Ioan Atasiei, şef de personal în cadrul Batalionului "Rechinilor Albi". Odată cu cei 45 de militari s-a reîntors în România şi lt. Elisabeta Vreme, soţia lt. col. dr. Vasile Vreme, cel care s-a aflat la comanda batalionului pe parcursul întregii misiuni. Ea a fost întîmpinată de fiica sa, urmînd ca soţul ei să revină în ţară peste cîteva zile, împreună cu ultimul detaşament al "Rechinilor Albi", şi cu Drapelul de luptă al batalionului. În cadrul unui ceremonial militar care a avut loc, ieri, în baza militară din Kandahar, militarii constănţeni rămaşi în Afganistan au predat ştafeta participării la misiunea de menţinere a păcii, Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" din Bucureşti.