“Rechinii” intră luni în cantonament

Reuniţi pe 7 ianuarie, elevii lui Ion Marin au trecut de prima parte a pregătirilor pentru retur, care a constat în readaptarea la efort. Tehnicianul constănţean a avut la dispoziţie un lot numeros, format din 32 de jucători, dintre care se vor alege jucătorii cu care va aborda Farul partea a doua a campionatului Ligii I. “Avem ceva discuţii pentru transferul unor jucători, dar nimic concret pînă în acest moment”, a explicat “Săpăligă”. La şedinţa de pregătire de vineri dimineaţă au lipsit mai mulţi fotbalişti care se confruntă cu probleme medicale. Astfel, pe lîngă Măţel, dureri la genunchiului stîng şi Chico, contractură musculară, ambii accidentaţi de cîteva zile, de la antrenamentul efectuat pe plajă au absentat Păcuraru, tendinită, Nanu, contractură musculară, Pantelie, care s-a ales cu răni la picioare din cauza ghetelor, şi Gerlem. Brazilianul a rămas la stadion, în sală de forţă, după ce a acuzat dureri, atît la pulpa, cît şi la laba piciorului drept. “Durerile nu au legătură cu accidentarea din toamnă, dar am vorbit cu doctorul şi am decis să nu risc, astfel că am luat pauză o zi”, a declarat atacantul sud-american. În plus, Matei şi Neagu au fost învoiţi pentru rezolvarea unor probleme şcolare, iar Rastovac a efectuat doar alergări uşoare, după ce a resimţit dureri în zona pelviană.

Antrenorul “rechinilor” s-a arătat mulţumit de felul în care s-au prezentat elevii săi la antrenamente. “S-au pregătit într-un ritm bun, chiar dacă au mai apărut unele probleme medicale inerente acestei perioade. Am avut mulţi jucători la dispoziţie, pentru că am cooptat şi de la echipa a doua, plus cei împrumutaţi, dar, la reluarea campionatului, ne vom baza pe un lot format din 24-25 de fotbalişti”, a explicat Ion Marin. De luni, constănţenii vor intra în cantonament pentru o săptămînă la minihotelul de la Stadionul “Farul”. “Vor merge în cantonament doar 22 de jucători, pentru că asta este capacitatea de cazare a minihotelului. La pregătiri însă vor fi mai mulţi, ceilalţi urmînd să aibă un regim de semicantonament”, a spus “Săpăligă”.