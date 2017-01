“Rechinii” merg cu speranţă în fieful campioanei

După Steaua, FC Farul va întîlni o altă formaţie de prim-plan a întrecerii interne, CFR Cluj, duminică, în deplasare, de la ora 21.45, în etapa a 8-a a Ligii I. Chiar dacă par victime sigure, constănţenii au anunţat că vor să se întoarcă acasă măcar cu un punct. “Nu-mi este teamă de meciul de la Cluj, pe care îl consider deschis oricărui rezultat. Mergem cu toată ambiţia şi nu cred că ar fi o surpriză să nu pierdem. Chiar dacă nu am cîştigat niciodată în faţa clujenilor, poate de această dată a venit şi timpul nostru. Am încredere în jocul echipei pentru că, în ciuda scorului, şi cu Steaua am avut o evoluţie bună. Mergem la Cluj să ne batem şi să venim acasă măcar cu un punct”, a explicat antrenorul Ion Marin, care l-a convocat pe Lucian Pîrvu în locul lui Băcilă, suspendat după cartonaşul roşu primit în partida cu Steaua. “Sper ca CFR Cluj să nu mai aibă duminică forţa de care a dat dovadă în disputa de la Roma şi să fim noi cei care vor avea de cîştigat la finalul jocului. Este o echipă puternică şi foarte rapidă, dar cred că le putem face faţă. După cum a jucat la Roma nu merită locul din clasamentul actual, dar sper ca după meciul cu noi să coboare şi mai mult. Vrem să închidem culoarele spre poarta noastră”, a adăugat fundaşul Ion Barbu, care va lipsi de la nunta unor prieteni de familie, la care ar trebui să fie naş. “Sper să dau gol la Cluj, pentru că împotriva Stelei am avut mare ghinion. Atmosfera din tribune nu va fi o problemă pentru că mergem la Cluj să jucăm fotbal”, a spus şi mijlocaşul nigerian Kehinde Fatai. Fundaşul dreapta al Farului, Răzvan Farmache, este convins că formaţia de pe litoral poate scoate un rezultat favorabil duminică. “Nu-mi este teamă, chiar dacă îi voi avea ca adversari pe Culio sau Dubarbier, care schimbă partea în timpul meciului. Am făcut jocuri bune în acest debut de campionat şi credem în şansele noastre de a obţine măcar un egal”, a spus Farmache, care se află în negocieri cu oficialii constănţeni pentru prelungirea contractului, scadent în această vară.

Echipele probabile - CFR (antrenor: Maurizio Trombetta): Stăncioiu - Toni, De Sousa, Cadu, Pereira - Dubarbier, Peralta, Dani, Culio - Trică, Y. Kone; FC Farul (antrenor: Ion Marin): G. Curcă - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Teekloh - Fatai, Voiculeţ, Rusmir, G. Mendy - Chico.

Programul etapei - sîmbătă, ora 17.00: Oţelul Galaţi - Gloria Bistriţa (GSP TV); ora 19.00: FC Argeş - Gloria Buzău (GSP TV); ora 21.00: Pandurii Tg. Jiu - CS Otopeni (GSP TV); duminică, ora 19.00: Poli Timişoara - FC Vaslui (GSP TV); ora 20.45: Steaua - Gaz Metan Mediaş (Antena 1); ora 21.45: CFR Cluj - FC FARUL (GSP TV); luni, ora 17.00: FC Braşov - Rapid (GSP TV); ora 19.00: Unirea Urziceni - U. Craiova (GSP TV); ora 21.00: Dinamo - Poli Iaşi (GSP TV).

Ionuţ COMAN

Clasament

1. Unirea Urziceni 7 6 0 1 18- 7 18 (+9)

2. Steaua 7 5 1 1 13- 5 16 (+7)

3. Dinamo 7 5 1 1 13- 7 16 (+7)

4. FC Vaslui 7 5 0 2 9- 5 15 (+3)

5. FC Braşov 7 4 1 2 8- 4 13 (+4)

6. Rapid 7 4 0 3 10- 6 12 (0)

7. CFR Cluj 7 3 2 2 10- 5 11 (+2)

8. FC Timişoara* 7 5 1 1 14- 9 10 (+7)

9. Oţelul Galaţi 7 3 1 3 10- 8 10 (+1)

10. FC Argeş 7 3 1 3 9-10 10 (+1)

11. U. Craiova 7 3 1 3 8- 9 10 (-2)

12. FC FARUL 6 3 0 3 7-10 9 (-3)

13. Gaz Metan 7 2 2 3 9-11 8 (-4)

14. Gloria Bistriţa 7 2 1 4 9-11 7 (-5)

15. Poli Iaşi 6 1 1 4 4-11 4 (-5)

16. Pandurii Tg. Jiu 7 1 1 5 7-15 4 (-5)

17. Gloria Buzău 7 0 0 7 3-15 0 (-12)

18. CS Otopeni 7 0 0 7 6-19 0 (-12)

* - echipă penalizată cu 6 puncte