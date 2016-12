“Rechinii” s-au încărcat cu optimism

Reveniţi cu şanse reale în lupta pentru evitarea retrogradării, constănţenii speră să mai ia o “gură de oxigen” sîmbătă, de la ora 14.00, cînd vor da piept pe teren propriu cu CFR Cluj, în etapa a 25-a a Ligii I. Momentul este cu atît mai important cu cît reprezintă şi debutul noului trio tehnic de la FC Farul, format din Cristian Cămui, Lucian Marinof şi Sevastian Iovănescu. Chiar dacă vor da piept cu CFR, campioana en titre, “rechinii” speră să obţină o victorie extrem de valoroasă. “Vom avea parte de un meci foarte greu, pentru că întîlnim campioana, o echipă cu mulţi jucători valoroşi, care pot face oricînd diferenţa în teren. Sperăm totuşi ca printr-un angajament total şi o unitate de grup extraordinară, dublate de un joc bun, să luăm cele trei puncte. Căutăm soluţii pentru a-i bloca pe atacanţii clujeni şi am exersat mai mult la antrenamente în acest sens. Ştim că Farul nu prea a învins pe CFR Cluj, dar nu sîntem superstiţioşi. Cred că şi un egal ar fi bun, pentru noi contînd în acest moment orice punct”, a declarat Cămui. Tehnicianul a stabilit lotul pentru meciul de sîmbătă, neconvocîndu-i pe Barbu, Larie şi Gosic. În schimb, l-a readus pe Pantelie, lăsat acasă de fostul antrenor Ion Marin în ultimele două etape, şi l-a rechemat pe Alibec, exclus din lot de “Săpăligă” înaintea jocului cu Steaua. “Este un joc pe teren propriu şi am considerat că este nevoie de jucători care se descurcă mai bine în duelurile unu contra unu. În privinţa lui Alibec, pot spune că a slăbit şi mai are doar un kilogram în plus”, a explicat Cămui. “Primul lucru care poate fi schimbat rapid este atitudinea jucătorilor. Publicul apreciază cînd echipa dă totul pe teren şi sper ca astfel suporterii să vină în număr mai mare la stadion”, l-a secondat Marinof. “Am văzut la antrenamente cum se dăruiesc jucătorii şi acest lucru m-a impresionat. Nu putem face minuni, dar sperăm ca sîmbătă să facem un rezultat bun şi la finalul sezonului să evităm retrogradarea”, a completat Iovănescu.

Şi jucătorii sînt optimişti înaintea partidei împotriva clujenilor. “Pentru noi poate fi un nou început. Ne cunoaştem foarte bine cu noii antrenori, dar este important să realizăm istuaţia în care sîntem. Trebuie să facem totul pentru a ne redresa şi putem începe încă de sîmbătă”, a spus căpitanul George Curcă. “Sper să le punem multe probleme. Am vorbit mult şi acum a venit momentul să punem capul în pămînt, să muncim mai mult şi să le arătăm tuturor că Farul joacă fotbal”, a adăugat mijlocaşul Florin Pătraşcu. În cazul unui succes, constănţenii au promisă o primă de 3.000 de dolari.

Etapa a 25-a va debuta astăzi cu meciurile Gaz Metan Mediaş - Steaua (ora 16.00, GSP TV), Gloria Buzău - FC Argeş (ora 18.45, GSP TV) şi U. Craiova - Unirea Urziceni (ora 20.45, Antena 1).

Clasament

1. Dinamo 24 15 4 5 39-18 49 (+10)

2. FC Timişoara* 24 15 7 2 44-24 46 (+16)

3. Unirea Urziceni 24 14 4 6 37-17 46 (+10)

4. CFR Cluj 24 12 7 5 33-19 43 (+4)

5. U. Craiova 24 11 8 5 34-19 41 (+5)

6. Rapid 24 11 6 7 31-24 39 (+3)

7. Steaua 24 9 11 4 30-20 38 (+2)

8. FC Braşov 24 9 11 4 24-16 38 (+2)

9. FC Vaslui 24 11 5 8 32-27 38 (+2)

10. FC Argeş 24 9 7 8 32-30 34 (-2)

11. Oţelul Galaţi 24 9 5 10 31-33 32 (-7)

12. Pandurii Tg. Jiu 24 7 7 10 21-30 28 (-8)

13. Gloria Bistriţa 24 7 5 12 21-27 26 (-10)

14. Poli Iaşi 24 7 4 13 20-32 25 (-11)

15. FC FARUL 24 6 5 13 19-37 23 (-13)

16. Gaz Metan 24 5 6 13 24-40 21 (-12)

17. CS Otopeni 24 2 7 15 19-39 13 (-20)

18. Gloria Buzău 24 1 3 20 11-50 6 (-27)

- echipă penalizată cu 6 puncte