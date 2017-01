“Rechinii” s-au întors acasă

Stagiul de pregătire din Grecia al fotbaliştilor constănţeni a luat sfîrşit aseară, după zece zile de antrenamente sub soarele Eladei. Delegaţia Farului a sosit la Constanţa în jurul miezului nopţii, jucătorii primind liber pînă astăzi, la ora 13.00, cînd vor intra în cantonament la minihotelul de la stadion. “Am avut condiţii foarte bune de pregătire în Grecia. Din păcate, nu am reuşit să-l recuperăm pe Lungu pentru meciul de duminică cu macedoneni. Va reintra însă Todoran, care s-a refăcut complet”, a spus secundul Lucian Marinof. La reunire vor fi prezente şi ultimele achiziţii făcute de gruparea constănţeană, Armel Disney şi Cosmin Băcilă. Ultimul a evoluat în sezonul trecut pentru divizionara B Forex Braşov, putînd juca atît pe postul de mijlocaş dreapta, cînd şi pe cel de fundaş dreapta. Surse din cadrul clubului constănţean au dezvăluit că jucătorul în vîrstă de 24 de ani ar fi semnat deja cu FC Farul, însă directorul executiv Florentin Chiforeanu a dezminţit acest lucru. “Mai este mult pînă vom ajunge la acel moment. Deocamdată sîntem la începutul tratativelor”, a spus conducătorul constănţean. Nici Disney, nici Băcilă nu au drept de joc pentru meciul de duminică, putînd intra cel mai devreme în turul secund, dacă “rechinii” se califică. Din păcate, veştile în ceea ce-i priveşte pe Cristian Şchiopu şi Cosmin Paşcovici nu sînt deloc îmbucurătoare. Primul va fi apt de joc abia pentru meciurile din turul al treilea, iar Paşcovici are şanse mici să bifeze vreo prezenţă în această ediţie a Cupei UEFA Intertoto.

La returul de duminică, cu Pobeda Prilep, îşi va face apariţia şi antrenorul principal Momcilo Vukotic, care se va întoarce mîine din Germania, unde a asistat la meciurile Serbiei la turneul final. Chiar şi aşa însă, întreaga pregătire a jocului i-a aparţinut secundului Lucian Marinof, tehnicianul sîrb lăsînd un simplu program de antrenament. Clubul de pe litoral va scoate mîine la vînzare biletele pentru partida Farul - Pobeda, programată duminică, de la ora 19.00, pe stadionul "Farul". Biletele vor costa 8 lei la peluze şi 16 lei la tribune.

Bădoiu, incomplet refăcut

Dorit de constănţeni, fundaşul dreapta Alex Bădoiu nu a primit permisiunea medicilor pentru a-şi relua pregătirile cu Jiul Petroşani, el suferind, în urmă cu trei luni, un accident de maşină. Jucătorul a avut glezna piciorului drept fracturată şi a urmat un proces riguros de refacere. “Deocamdată mi-e teamă să-l las să-şi înceapă pregătirea pînă nu-i vom mai face un RMN la Centru Euromedic Petroşani”, a declarat medicul echipei Jiul, Claudiu Valas. Finanţatorul Alin Simota a afirmat că a primit o oferta concretă şi din partea lui Dinamo pentru Bădoiu, dar negocierile vor începe doar în momentul în care fotbalistul va avea parafa medicului specialist că este refăcut complet.