“Rechinii” şi-au ascuţit colţii pentru giuleşteni

Cu moralul ridicat după succesul de la Buzău, “rechinii” sînt pregătiţi pentru “războiul” cu Rapid din etapa a II-a, programat sîmbătă, de la ora 21.00, pe teren propriu. Chiar dacă oaspeţii au prima şansă conform calculelor hîrtiei, antrenorul Ion Marin este încrezător în şansele echipei sale. “Ne vom lua măsuri speciale de a bloca Rapidul si nu pot vorbi de un jucător anume pentru că este o echipă care combină, care are liniştea pasului. Jucătorii sînt stăpîni pe controlul balonului şi nu intră în panică, dar nu sînt de netrecut”, a explicat “Săpăligă”. Tehnicianul constănţean este decis să înceapă jocul în formula folosită şi în prima etapă, mizînd pe eficienţa noului sistem de joc. “La Buzău am jucat destul de ofensiv, am avut multe ocazii şi am reuşit să şi marcăm printr-un şut de senzaţie al lui Maxim”, a adăugat Ion Marin. Antrenorul grupării de pe litoral speră ca jucătorii săi să profite de tensiunea creată în tabăra Rapidului în acest început de sezon, după numeroasele transferuri ale unor jucători străini. “Rapid este mai bine organizată decît anul trecut, dar se pare că, aşa cum am citit printre rînduri în presă, mocneşte un scandal în sînul familiei acolo, între jucătorii autohtoni şi cei străini”, a spus “Săpăligă”. În schimb, noua vedetă a giuleştenilor, Julio Cesar a dezminţit orice conflict între jucătorii autohtoni şi cei străini de la Rapid. “Nici vorbă de aşa ceva, de cînd sînt aici nu am simţit că ar fi probleme între noi şi jucătorii români. Sîntem în Giuleşti ca să muncim, ne aşteaptă un sezon lung şi trebuie să ne concentrăm pentru a fi campioni”, a replicat mijlocaşul brazilian.

Conform Regulamentului de Ordine Interioară, “rechinii” vor fi recompensaţi cu 3.000 de dolari pentru victorie şi 1.000 de dolari în cazul unui rezultat de egalitate. “Sînt momente în care toţi banii din lume nu contează, în care trebuie să joci pentru tine, pentru orgoliul tău, iar eu, personal, pentru jocul acesta aşa aş face. Nu ar conta niciun fel de sumă, nu m-aş uita la bani. Şi făra bani aş juca” a declarat Ion Marin.

Formaţiile probabile - FC Farul (antrenor Ion Marin): Vlas - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Cruceru - Băcilă, Rusmir, Voiculeţ, Gerlem - Gosic; Rapid (antrenor Jose Peseiro): Andrade - Maftei, R. Fernandes, Perjă, Bozovici - Herea, C. Lazăr - J. Cesar, Spadacio, Cesinha - Boya. Arbitri: Teodor Crăciunescu (Rm. Vîlcea) - Miklos Nagy (Cluj) şi Traian Marchiş (Baia Mare).