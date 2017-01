“Rechinii” şi-au încărcat bateriile la Albena

Echipa pregătită de Ion Marin a profitat de întreruperea campionatului, datorită meciurilor naţionalei României, efectuînd un cantonament de cinci zile la Albena, în Bulgaria. Elevii lui “Săpăligă” s-au pregătit astfel pentru partidele de “foc” din Liga I care vor decide soarta Farului în acest sezon. Constănţenii vor da piept, în doar patru zile, cu două dintre contracandidatele la menţinerea în prima ligă, Poli Iaşi şi Gloria Bistriţa. “A fost un cantonament reuşit, mai ales că am beneficiat de condiţii bune şi am putut să ne încărcăm bateriile. Cel mai important lucru este că am reuşit să recuperăm toţi jucătorii accidentaţi, Chico, Nanu şi Fatai fiind apţi de joc, şi, în plus, cei care erau în urmă cu pregătirea s-au pus la punct. Am disputat şi un meci amical, pe care îl consider un test reuşit, nu prin rezultatul obţinut, ci prin jocul prestat de echipă. Avem speranţe că vom evolua la fel şi în campionat şi vom aduna punctele necesare pentru a rămîne în prima ligă”, a spus tehnicianul constănţean. “Săpăligă” a dezvăluit şi ce obiectiv şi-a fixat pentru următoarele trei jocuri din campionat: “Urmează trei meciuri în nouă zile, iar punctele puse în joc pot fi decisive. Ne-am propus să luăm cel puţin patru puncte din partidele cu Poli Iaşi şi Gloria Bistriţa. Ar fi bine să cîştigăm disputa cu Poli, de pe teren propriu, şi să încurcăm Gloria cu un egal. În caz contrar, vom avea probleme. În schimb, dacă vom reuşi, vom merge cu un alt moral în deplasarea de la Steaua, unde nu avem nimic de pierdut”.

Ieri, constănţenii au efectuat un antrenament la baza sportivă proprie, la care care a participat şi fundaşul Alexandru Măţel, revenit de la naţionala de tineret. Altfel, meciul cu Poli Iaşi din etapa a 22-a, programat vineri, de la ora 18.00, va fi televizat de GSP TV, chiar dacă iniţial Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat că nu va fi televizat.