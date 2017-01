“Rechinii” şi-au scos colţii împotriva campioanei

Acuzaţi mai mereu că nu-şi apără corect şansele în faţa Stelei, “rechinii” şi-au luat revanşa sîmbătă seara. În faţa unei audienţe record, 13.000 de spectatori, elevii lui Basarab Panduru au intrat pe teren decişi să nu piardă meciul contînd pentru etapa a 22-a a Ligii I. Conştienţi de superioritatea oaspeţilor, constănţenii au preferat să închidă traseele spre poarta lui Vlas şi să încerce să dea lovitura pe contraatac, mizînd pe viteza lui Guriţă. Veteranul Farului era cît pe ce să repete reuşita din meciul cu Vaslui, dar Rădoi l-a deposedat în ultima clipă. A fost singura ocazie a gazdelor în prima repriză, urmată de o serie de ratări ale bucureştenilor. Vlas a respins greu lovitura liberă executată de Rădoi, apoi a fost salvat de sub transversală la mingea deviată de Şchiopu. Guriţă a încercat să replice pe contraatac, dar a fost oprit de Gigel Coman, cu un cot aplicat în plină figură, fundaşul stelist fiind iertat de eliminare de către centralul Augustus Constantin. Repriza secundă a început furtunos şi Vali Badea a deschis scorul, în min. 49, la capătul unei faze în care l-a depăşit mult prea uşor pe Şchiopu. Egalarea a venit însă rapid, combinaţia dintre Apostol şi Tilincă, făcînd şah-mat apărarea campioanei. Ultima jumătate de oră a fost dominată cu autoritate de oaspeţi, însă Vlas a fost “îngerul păzitor” al Farului, respingînd miraculos şuturile expediate de Rădoi şi Croitoru, ultimul din marginea careului mic. Finalul I-a găsit pe constănţeni sărbătorind, în timp ce galeria oaspeţilor şi-a înjurat cu năduf favoriţii.

Bucuroşi pentru egal

La conferinţa de presă, cei doi tehnicieni aveau stări de spirit cu totul diferite. “Sînt mulţumit de rezultat, pe care-l consider just, chiar dacă am dat un gol norocos. Am depus mare efort, am văzut şi multe greşeli de începător la echipa mea, dar meritam acest punct. Pentru noi a fost un examen şi mă bucur că au venit mulţi oameni în tribună, care au ţinut cu Farul. Avem mare nevoie de puncte şi cînd vom rezolva această problemă vom putea face şi spectacol. N-am sărit în sus de bucuria, nu o să fac mare tam-tam pentru acest egal, pentru că am spus că sînt stelist”, a spus Basarab Panduru. “A fost un meci pe care l-am controlat cu autoritate de la cap la coadă. Adversarul nu ne-a pus probleme, dar am greşit la două faze şi la una dintre ele am luat gol. Parcă sîntem blestemaţi”, a replicat Olăroiu. “Ne-am dorit enorm să cîştigăm sau să facem măcar un egal pentru că toată lumea ne-a acuzat că sîntem sclavii lui Steaua. Ne-am dat viaţa pe teren ca să arătăm că nu este aşa”, a explicat eroul Farului, Adrian Vlas. “Coman trebuia eliminat pentru că m-a lovit intenţionat”, a acuzat Guriţă. “Ne-a interesat în primul rînd rezultatul, nu să dominăm. Am vrut să luăm trei puncte, dar este important că nu am pierdut şi ne-am revenit”, a adăugat Apostol.

Fanii ambelor echipe au făcut spectacol în tribune, galeria Farului cîştigînd războiul coregrafiilor. Fanii constănţeni au afişat numeroase bannere, cerînd ajutorul celorlalţi spectatori pentru a sprijini echipa, “Alături de Pandi”, “La Farul seminţe mîncaţi, pentru Steaua toţi cîntaţi! Ruşine”. În schimb, steliştii i-au atacat violent pe şefii fotbalului românesc, înjurîndu-l pe Dumitru Dragomir, preşedintele LPF, în timp ce pentru Mircea Sandu, preşedintele FRF, au afişat un mesaj ironic: “Dragă tată, rămîn în SUA că e ieftină cocaina. A ta fugară, Raluca”.

Au evoluat formaţiile - FC Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - M. Nae (46 Tilincă), Teekloh, Senin (84 D.Gheară) - Todoran (75 Otvoş), Guriţă, I. Apostol; Steaua (antrenor Cosmin Olăroiu): Andrey - Saban (83 M. Croitoru), Rădoi, D. Goian, G. Coman - Boştină, Paraschiv (70 Cristocea), Lovin, Nicoliţă - V. Badea, V. Iacob (81 Ochiroşii). Au marcat: Tilincă 53/ V. Badea 49. Cartonaşe galbene: Senin, Gheară. Au arbitrat: Augustus Constantin (Rm.Vîlcea) - Cristian Nica (Ploieşti) şi Marcel Savaniu (Sibiu).