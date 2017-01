“Rechinii” sînt optimişti înaintea returului

Pregătiţi pentru retur după stagiul din Turcia, jucătorii Farului par optimişti înaintea luptei decisive pentru evitarea retrogradării. Revenit după o perioadă lungă de absenţă, cauzată de o accidentare, slovenul Andrej Rastovac a anunţat că formaţia de pe litoral are nevoie de trei puncte sîmbătă, în confruntarea cu Gloria Buzău, programată sîmbătă, de la ora 17.00, pe teren propriu, în etapa a 18-a a Ligii I. “Este un meci foarte important pentru noi. La finalul turului am reuşit cîteva partide bune, am adunat puncte şi sper să o ţinem tot aşa. Ne va fi destul de greu pentru că toate formaţiile s-au întărit în pauza din iarnă, dar vom vedea sîmbătă dacă sîntem mai puternici decît în prima parte a campionatului. Oricum, cred că jucăm un fotbal mai spectaculos şi mai ofensiv decît anul trecut”, a spus fundaşul sloven, care ar putea fi titular sîmbătă, în condiţiile în care Pătraşcu este suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene. “Din punct de vedere medical, nu am probleme, dar am avut o pauză lungă şi trebuie să trag tare pentru a recupera la capitolul fizic”, a adăugat Rastovac. În schimb, mijlocaşul Cosmin Matei va rata disputa cu Gloria Buzău din cauza unei accidentări. “Va fi un meci dificil împotriva Gloriei Buzău, dar sper ca băieţii să se mobilizeze şi să cîştige. Cred că sîntem mai pregătiţi şi mai motivaţi decît în tur şi le promit spectaculos suporterilor”, a spus jucătorul în vîrstă de 18 ani.

Altfel, oficialii Farului au continuat tratativele cu sîrbul Branislav Vukomanovic, cele două părţi încheind un contract pe doi ani şi jumătate. În schimb, Vasilică Cristocea nu a dat niciun răspuns constănţenilor, deşi se pare că şi-a reziliat contractul cu Steaua.

Cu Rapid, de “Ziua Femeii”

Liga Profesionistă de Fotbal a decis ieri să schimbe data de disputare a partidei dintre Rapid Bucureşti şi Farul Constanţa, din etapa a 19-a a Ligii I. Iniţial, meciul era programat vineri, 6 martie, de la ora 20.45, însă oficialii LPF au decis ca jocul să aibă loc duminică, de la ora 15.30. “Nu ne deranjează prea mult, pentru că nu ne afectează programul. Oricum, noi sîntem concentraţi în acest moment asupra întîlnirii cu Gloria Buzău, pe care trebuie să o cîştigăm neapărat”, a explicat antrenorul Ion Marin.