“Rechinii” visează la victorie în Bănie

A rămas doar o zi pînă cînd FC Farul va debuta în ediţia 2007-2008 a Ligii I la fotbal. Sub bagheta unui nou antrenor, Constantin Gache, constănţenii vor începe campionatul la Craiova, meciul fiind programat sîmbătă, de la ora 22.15. Chiar dacă oltenii şi-au anunţat dorinţa de a se lupta pentru titlul de campioană, “rechinii” s-au arătat optimişti înaintea disputei din Bănie. “Va fi greu, ca orice început, dar sper să debutăm cu dreptul, ceea ce ar însemna să nu pierdem la Craiova. Avem nevoie de un rezultat pozitiv şi pentru puncte, dar şi pentru moralul jucătorilor. Oltenii au mîncat praz, însă noi vom lua nişte alge ca să jucăm şi mai bine. De altfel, vreau să văd atitudine, dorinţă de victorie şi entuziasm în jocul echipei. Chiar dacă am spus că m-aş mulţumi şi cu un egal, nu abdic de la ideea că fără să pui probleme, nu poţi obţine un rezultat bun. Vom juca la victorie, dar fără să neglijăm apărarea”, a spus antrenorul principal Constantin Gache. “Vom avea parte de un meci greu şi cred că cine va dori mai mult victoria, va cîştiga. Craiova a făcut transferuri importante pe hîrtie, dar nu joacă numele”, a adăugat Băcilă. “Cred că avem şanse egale la victorie şi am încredere pentru că avem echipă puternică. Pe postul meu este concurenţă mare, dar acest lucru nu poate fi decît benefic. Important este să joace cel mai în formă dintre noi şi să ajute echipa. O să-mi vină şi mie rîndul şi sper să arăt că merit să fiu titular”, a declarat Otvoş.

Mendy a primit “cartea verde”

Oficialii constănţeni au făcut presiuni pentru rezolvarea situaţie lui Gaston Mendy, care nu primise “cartea verde” din partea celor de la Estoril. Portughezii s-a mişcat însă mai repede şi ieri au achitat taxa de 158 de euro, necesară eliberării actului, iar senegalezul de origine portugheză poate evolua sîmbătă în Bănie. În schimb, în jurul brazilianului Gerlem pluteşte încă incertitudinea. “Avem mare nevoie de Gerlem, dar nu putem să-l introducem în teren fără acordul medicului. A început de cîteva zile alergările uşoare, însă nu vreau să rişte o accidentare mai gravă şi să-l pierdem pentru o perioadă mai lungă”, a spus Gache.