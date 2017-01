“Rechinii” vor să muşte din praz

Eliberaţi de “şocul Rapid”, elevii lui Ion Marin şi-au propus să continue tradiţia jocurilor bune din deplasare şi să se întoarcă măcar cu un punct din deplasarea de sîmbătă, de la Craiova. “Rechinii” speră să treacă astfel din nou pe plus în clasamentul “adevărului” după partida cu Universitatea, programată de la ora 18.00, pe Stadionul “Extensiv”, în etapa a treia a Ligii I. Impulsionaţi de declaraţiile pline de optimist ale gazdelor, constănţenii au avertizat că vor da răspunsul în teren. “Nu aş vrea să le analizez lotul, nu aş vrea să le analizaz declaraţiile, pentru că fiecare declară ce poate, ce gîndeşte, ce vrea să obţină. Eu chiar îi rog să mai facă declaraţii de genul acesta, mai ales că îmi pregătesc psihologic jucătorii. Cred că Universitatea are o echipa bună, tehnică, cu jucători cu posibilităţi bune, dar şi noi sîntem bine organizaţi şi avem pretenţiile noastre. Oltenii au un atac mai bun decît apărarea. Am auzit şi eu că îşi fac probleme pe linia de fund, cu cine vor juca şi cum vor juca”, a declarat antrenorul Ion Marin. “Săpăligă” se va baza la Craiova pe un lot format din 18 jucători, convocîndu-l în premieră şi pe internaţionalul de juniori Cosmin Matei. Mijlocaşul în vîrstă de 17 ani l-a înlocuit pe Florin Maxim, accidentat la glezna stîngă, după ce a fost lovit în meciul cu Rapid. “Nu are rost să-l forţăm, să joace cu infiltraţii şi să riscăm să se accidenteze şi să lipsească o perioadă mai lungă. Avem soluţii pentru înlocuirea sa”, a spus tehnicianul constănţean.

De partea cealaltă, antrenorul Nicolo Napoli a preluat din infatuarea patronului Universităţii, Adrian Mititelu. Tehnicianul italian s-a arătat optimist în privinţa meciului cu Farul, anunţînd că nu concepe ca formaţia sa să risipească din nou puncte, după eşecul de la Bistriţa. “Meciul cu Farul este unul în care trebuie să facem neapărat puncte, fiindcă am pierdut la Bistriţa şi ne aşteaptă un alt joc greu, săptămîna viitoare, la Cluj. Cred că am scăpat de sechelele de anul trecut, cînd echipa a cîştigat în prima etapă şi a pierdut apoi de şapte ori, nimeni nu mai concepe să se repete aşa ceva”, a spus Napoli.

Formaţiile probabile - U. Craiova (antrenor Nicolo Napoli): Bornescu - Dănănae, V. Găman, Mitchell, Rose - Prepeliţă, D. Stoica, Dilevski - Wobay, Fl. Costea - Dina; FC Farul (antrenor Ion Marin): Vlas - Pătraşcu, I. Barbu, Şchiopu, Farmache - Cruceru - Băcilă, Rusmir, Voiculeţ, Gerlem - Gosic. Arbitri: Ovidiu Haţegan (Arad) - Ioan Onicaş (Zalău) şi Ioan Mudura (Oradea).