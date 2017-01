“Rechinii“ înoată departe de Cupa UEFA

Eliminarea din Cupa României în faza optimilor de finală a adus nori negri la FC Farul, mai ales că atît conducerea executivă, cît şi antrenorii şi jucătorii visau la o nouă calificare în finală şi la o prezenţă în premieră în cupele europene. Clasată doar pe locul 13 în clasamentul Ligii I, gruparea de pe litoral are şanse mici să obţină prezenţa în Cupa UEFA prin campionat. Constănţenii speră să reintre în cursa pentru Europa cu o victorie pe teren propriu, duminică, de la ora 18.00, pe stadionul "Farul", împotriva lui Poli Iaşi, în etapa a 15-a. “Am încredere în băieţi, dar mi-e frică deja că ei nu au încredere în propriile forţe. Nu ştiu ce se întîmplă, dar nu vreau să dau vina pe nimeni. De fiecare dată cînd vine un antrenor nou dă vina pe ce s-a făcut înainte la echipă şi, vezi Doamne, el nu are nici o vină. Nu vreau să fac acest lucru, dar nu cred că ne putem prezenta nici duminică aşa cum am făcut în Cupa României. Şi, mai ales, nu putem să avem de 20 de ori mingea şi de fiecare dată să o dăm la adversar. Cînd avem mingea, vrem să ieşim pe contraatac, dar o pierdem imediat, ceva nu este în regulă. Această nesiguranţă cred că vine de la psihic“, a analizat antrenorul principal al "rechinilor", Basarab Panduru, jocul echipei sale. Tehnicianul ar putea să-l retitularizeze pe George Curcă între buturi, după ce Adrian Vlas a gafat decisiv în jocul cu Poli Iaşi. “Nu ştiu, mă mai gîndesc“, a mărturisit Panduru.

Conştienţi că au ratat o şansă mare de a merge în sferturile Cupei României, jucătorii au anunţat că vor încerca să-şi spele ruşinea în campionat. “Este greşeala noastră, sperăm să nu se mai întîmple şi ne cerem scuze suporterilor“, a declarat MIhai Guriţă. “Nici acum nu-mi vine să cred cît de mult am putut rata. Pur şi simplu ne-am bătut singuri. Teoretic mai sînt şanse pentru o clasare în primele locuri, dar trebuie să demonstrăm acest lucru pe teren“, a adăugat Decebal Gheară.

Şapte absenţi în tabăra ieşeană

Preşedintele clubului Poli Iaşi, Sorin Boca, a dezvăluit că, pentru partida de duminică, de la Constanţa, antrenorul Ionuţ Popa nu va putea conta pe serviciile a şapte jucători. "Parcă sîntem blestemaţi cu accidentările! Din nou antrenorul Ionuţ Popa se confruntă cu probleme mari de efectiv! Ne lipsesc nu mai puţin de şapte jucători! Pentru partida de duminică, Popa nu poate conta pe Srecko Mitrovic - suspendat după cartonaşul roşu primit în meciul de Cupă -, Ionuţ Bâlbă, care are entorsă la genunchi, Dorel Bernard, Romulus Miclea, Clement Pălimaru şi Dan Iurişniţi - accidentaţi de mai mult timp. Al şaptelea absent va fi Alejandro Gavatorta, care a plecat în Argentina şi nu mai ştim nimic de el!", a spus conducătorul grupării din Copou..

Ieşenii vor ajunge astăzi la Constanţa cu autocarul, urmînd să revină la Iaşi duminică, imediat după joc: "Plecăm vineri, pentru că facem deplasarea cu autocarul şi vrem ca jucătorii să nu resimtă oboseala. Am fi vrut să ne deplasăm cu avionul, dar nu am avut cu ce...", a explicat Boca.