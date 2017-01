"Rechinii" s-au revanşat pentru eşecul din Cupa României

Aseară, Basarab Panduru a debutat cu dreptul pe banca Farului şi în faţa propriilor suporteri, "rechinii" învingînd cu 3-0 pe Poli Iaşi. Înainte de startul partidei s-a ţinut un moment de reculegere în memoria celui care a fost Iosif Bükkösi, decedat luni, 30 octombrie, omul care l-a descoperit şi lansat pe Gheorghe Hagi. "Un om de nota zece, ce a dat lumii un rege. Respect nea Ioji!", a fost scris pe un banner afişat de un grup de suporteri constănţeni, iar fotbaliştii Farului au evoluat cu cîte o banderolă neagră pe braţul drept.

După ce oaspeţii au ameninţat poarta lui Curcă prin Cernoch, în min. 7, Farul a reuşit deschiderea scorului în min. 13, în urma unei faze similare cu cea din care ieşenii au obţinut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Gheară a executat o lovitură liberă de la 28 m, balonul nu a fost reţinut de Pleşca, mingea a sărit din faţa portarului Pleşca la Tibor Moldovan şi atacantul gazdelor a îndeplinit o simplă formalitate. "Rechinii" şi-au mărit avantajul în min. 21, atunci cînd Tibi Moldovan a dejucat pasul la ofsaid al defensivei ieşene şi Nae a împins mingea în poartă, pentru mai multă siguranţă. Tincu i-a dat emoţii lui Curcă, în min. 27, din lovitură liberă, iar asistentul Eduard Dumitrescu l-a oprit greşit pe Tibi Moldovan din cursa de 3-0, semnalizînd, eronat, o poziţie de ofsaid.

În repriza a doua, acelaşi Tibor Moldovan a ameninţat poarta lui Pleşca, în min. 53. Portarul Pleşca a greşit la fel ca la primul gol, în min. 58, respingînd în faţă balonul şutat din lovitură liberă de Tibi Moldovan, iar Nae şi-a trecut în cont dubla. În min. 64, Cernoch a fost la un pas de gol, însă mingea a ocolit de puţin poarta constănţeană, aşa cum s-a întîmplat şi la şutul lui Senin, la faza următoare. Pînă la final nu s-a mai întîmplat nimic periculos la cele două porţi, spectatorii aplaudînd în prelungiri intrarea lui Liviu Mihai, care a aşteptat minute bune să-l înlocuiască pe Senin.

Ionuţ Popa a văzut alt meci

La finalul partidei, cei doi tehnicieni au adoptat stilul occidental, venind pe rînd la conferinţa de presă. “Nu ştiu dacă este o răzbunare după eliminarea din Cupa României, dar important este că am cîştigat. Mi-a fost frică de acest meci, că nu vom băga din nou mingea în poartă, dar a ieşit bine. Normal ar fi ca această victorie să le dea încredere jucătorilor, să-i ajute să depăşească problemele de moral. Dacă vom juca mai bine de la meci la meci, vor veni şi rezultate. Am văzut că jucătorii au vrut, s-au dăruit şi asta contează mult“, a spus Basarab Panduru. Omologul său, Ionuţ Popa, i-a uimit pe cei prezenţi, susţinînd că elevii săi au controlat partida. “Dacă luăm în considerare posesia, rezultatul este nedrept. Din minutul 15 pînă la finalul primei reprize, Farul nici nu a ajuns la poartă. Am pierdut pe greşelile noastre. Portarul Pleşca are partea lui de vină la goluri, dar şi fundaşii au greşit nepermis. Le-am reproşat acest lucru la pauză“, a explicat tehnicianul ieşean. “Anul trecut era pe locul 9 cu Sportul Studenţesc la finalul turului, iar după şapte meciuri din retur urcasem pe primul loc. Mai sînt şanse la cupele europene, dar depinde doar de noi“, a declarat Marius Nae, autorul unei “duble“.

Au evoluat formaţiile - FC Farul (antrenor Basarab Panduru): G. Curcă - Băcilă, I. Barbu, Gheară, L. Florea - Nae, Fl. Lungu, Senin (90+3 L. Mihai), I. Apostol (65 Voiculeţ) - Guriţă (cpt.), T. Moldovan (81 Disney); Poli (antrenor Ionuţ Popa): Pleşca - Buta, Onuţ (cpt.), R. Cioban, Bordeanu - Iurişniţii, Saric, Tincu (83 Leucuţă), Sfîrlea (90+3 Cl. Ionescu) - Onofraş, Czernoch. Au marcat: T. Moldovan 13, Nae 21, 58. Cartonaşe galbene: Fl. Lungu, Senin, Gheară/ R. Ciobanu, Tincu, Onuţ, Saric. Au arbitrat: Marius Bocăneală (Galaţi) - Eduard Dumitrescu (Piteşti) şi Dumitru Bărgăoanu (Bucureşti).