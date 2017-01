“Rechinii“ visează, din nou, la cupele europene

Victoria clară obţinută duminică, în faţa lui Poli Iaşi, scor 3-0, în etapa a 15-a a Ligii I, le-a ridicat moralul elevilor lui Basarab Panduru. Urcaţi pe locul 11, “rechinii“ nu renunţă la visul de a evolua, în premieră, în Cupa UEFA, deşi distanţa faţă de locurile fruntaşe este mare. Fotbaliştii Farului şi-au stabilit drept obiectiv şase puncte în cele două etape rămase din turul Ligii I. “Ne-am propus să scoatem maximum de puncte. Este un campionat echilibrat, în care echipele se mobilizează mai bine, şi se luptă dur atît în subsolul clasamentului, cît şi în zona cupelor europene. Noi încă sperăm şi mergem la Craiova să luăm puncte. Panduru ne-a inspirat mai multă încredere în propriile forţe şi cred că jocul cu Poli a arătat care este valoarea noastră“, a spus căpitanul Mihai Guriţă. “Trebuia să ieşim din pasa proastă şi am cîştigat meritat, chiar dacă meciul a fost mai greu decît o arată scorul. Era inadmisibil să pierdem de două ori consecutiv în faţa lui Poli“, a adăugat Cosmin Băcilă. “Aş fi preferat să cîştigăm şi în Cupa României şi sînt sigur că dacă am fi fructificat una din multele ocazii avute, am fi învins. Vrem să luăm şase puncte în următoarele două etape, dar ne aşteaptă meciurile grele. Diferenţele de puncte din clasament sunt mici şi orice echipă vrea să cîştige pentru a urca spre locurile fruntaşe“, a avertizat mijlocaşul Adrian Senin. “Aveam nevoie de puncte ca de aer. În plus, era şi primul joc pentru Basarab Panduru în faţa propriilor suporteri şi ne doream să debuteze cu o victorie. Treptat, cred că ne îndreptăm spre drumul pe care şi-l doreşte toată lumea la Constanţa. Am ieşit din Cupa României şi va fi greu să îndeplinim obiectivul, cupele europene. Mai sînt însă destule puncte puse în joc şi vrem să avem o iarnă liniştită, şi, de ce nu, să sperăm, pentru că speranţa moare ultima“, a declarat Iulian Apostol.

Amical pentru Ronaldo

Echipa “satelit“ a Farului va disputa astăzi, de la ora 14.00, un meci amical în compania formaţiei Aurora Năvodari, colega din Seria a II-a a Ligii a III-a. Partida va reprezenta ultimul test pentru portughezul Felix Ronaldo, fundaşul central aflat în probe la Constanţa. Dacă va da satisfacţie, lusitanul va semna un contract pînă la finalul acestui sezon.

Din păcate, antrenorul Basarab Panduru se confruntă în continuare cu probleme de efectiv, fundaşii laterali Farmache şi Maxim urmînd să lipsească şi în disputa cu Universitatea Craiova, programată vineri, de la ora 20.00, la Craiova, în etapa a 16-a. Cei doi sînt accidentaţi, iar Decebal Gheară este suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene. În plus, Vasile Păcuraru se va alătura lotului abia miercuri seară, fiind convocat la naţionala de tineret pentru meciul cu Grecia. Vestea bună este că oficialii grupării de pe litoral au reuşit să-l păstreze pe Armel Disney, deşi congolezul fusese convocat pentru meciul amical pe care reprezentativa ţării sale îl va disputa miercuri, cu Mali, la Paris. După o discuţie cu selecţionerul congolez, s-a decis ca Disney să fie lăsat la Farul pentru partida cu oltenii. Constănţenii vor pleca mîine spre Piteşti, unde vor rămîne peste noapte, şi vor efectua şi un antrenament.