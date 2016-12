Rechizite pentru elevi şi preşcolari

Elevii din Năvodari au primit, ieri, rechizitele necesare pentru a putea merge la şcoală prin programul „Ghiozdanul“, derulat de Primăria Năvodari. Ca în fiecare an, Primăria Năvodari a achiziţionat şi a împărţit celor aprox. 5.000 de elevi şi preşcolari din şcolile şi grădiniţele năvodărene câte un ghiozdan, caiete şi toate rechizitele necesare unui elev pentru şcoală. „În fiecare an am venit în sprijinul elevilor cu rechizite. Nu vom renunţa nici acum, pe timp de criză, să oferim aceste mici cadouri elevilor, venind în sprijinul părinţilor care nu au banii necesari pentru a le cumpăra copiilor cele necesare pentru şcoală. Aceste eforturi sunt făcute pentru a stimula şcolarii să înveţe, ceea ce va duce şi la creşterea performanţelor şcolare“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei. Cu bani din bugetul local au fost achiziţionate 3.860 de pachete constând în rechizite şcolare şi rucsacuri pentru elevi, şi alte 1.190 pechete pentru copii de grădiniţă, valoarea unui pachet fiind de 60 lei. Valoarea totală a pachetelor este de aprox. 300 mii lei.