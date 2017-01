Rechizite şcolare gratuite pentru elevii din mediul rural

Primii 5.000 de elevi din mediul rural au primit, ieri, rechizite şcolare din partea Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), prin programul “Rechizite 2008”, pentru care au fost alocate fonduri de 1.800.000 de lei, la iniţiativa preşedintelui Constantinescu Nicuşor Daniel. Prin acest program, copiii de grădiniţă şi toţi elevii claselor I-VIII din mediul rural constănţean primesc, în premieră naţională, rechizite din partea unei autorităţi locale. Proiectul se adresează celor 32.000 de elevi de la sate şi face parte dintr-un amplu program al CJC privind susţinerea şi dezvoltarea învăţămîntului din mediul rural. În prima zi din program au primit primit rechizite preşcolarii şi elevii din comunele: Cumpăna, Topraisar, Cobadin, Ciocîrlia, Mereni, Bărăganu şi Agigea, pentru fiecare copil asigurîndu-se cîte un set de rechizite conţinînd un ghiozdan, un penar echipat complet, caiete, o trusă de geometrie. Prezent la distribuirea rechizitelor, Constantinescu a declarat că noul program este o continuare a strategiei lansate de CJC în urmă cu patru ani, privind reabilitarea sistemului de învăţămînt din mediul rural, prin modernizarea grădiniţelor şi şcolilor şi acodarea de burse pentru elevi, măsuri care, potrivit lui Constantinescu, vor conduce la ridicarea procesului de promovare la liceu şi de absolvire a unităţilor de învăţămînt superior. “Din păcate, acum patru ani, în judeţul Constanţa încă erau şcoli unde condiţiile de studiu erau aproape imposibile. Dar, printr-un efort comun, gradual, am ajuns să putem acorda burse şi rechizite, iar şcolile să găzduiască un proces educativ desfăşurat în condiţii normale“, a opinat preşedintele CJC. “Mulţi dintre cei de vîrsta mea nu au avut şansa de a primi rechizite cînd erau la şcoală. Sper ca aceste rechizite să fie un plus pentru copiii din mediul rural, iar aceştia să înveţe mai bine, pentru un viitor mai bun“, a adăugat Constantinescu. În discursul său, preşedintele CJC a adus aminte şi de un alt program important al instituţiei pe care o conduce, cel referitor la implementarea proiectului “Sistemul Educaţional Informatizat Judeţean”, care vizează dotarea unităţilor de învăţămînt cu calculatoare. “Timp de trei ani, şcolile din judeţ vor fi dotate cu calculatoare, plecînd de la un computer la zece elevi, la unul la cinci elevi, în al doile an, iar în cel de-al treilea an, şcolile vor avea un calculator la doi elevi. Prin introducerea acestui proiect, copiii din mediul rural au toate condiţiile de învăţa cel puţin la fel de bine ca şi copiii de la oraş“, a mai spus Constantinescu. Beneficiarii rechizitelor nu şi-au ascuns bucuria. “Ştiu că părinţilor le este greu să-mi cumpere rechizite, iar caietele, ghiozdanul, penarul şi trusa de geometrie îmi sînt de real folos. Sînt încîntat de ele, mai ales că au aspect plăcut“, a spus Ionuţ Mocanu, elev în clasa a IV-a A la Şcoala cu clasele I - VIII din Cumpăna. La fel de încîntată de rechizitele şcolare s-a arătat şi Simona Grosu, elevă în clasa I B la Şcoala din Topraisar, care a spus că atît ghizdanul cît şi celelalte rechizite sînt foarte frumoase. Programul “Rechizite 2008“ continuă astăzi în localităţile: Deleni, Adamclisi, Ion Corvin, Dobromir, Oltina, Lipniţa şi Ostrov.