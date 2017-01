Rechizite şcolare pentru copiii din mediul rural, pînă în 2012

Consiliul Judeţean Constanţa va continua pînă în 2012 programul “Rechizite Şcolare pentru copiii preşcolari şi elevii din clasele I-VIII”. Acesta face parte din programul de susţinere a învăţămîntului din mediul rural al judeţului Constanţa, care cuprinde, de fapt, două programe - cel de distribuire de rechizite şcolare şi cel al asigurării unui sistem educaţional informatizat. Programul acordării rechizitelor şcolare a fost demarat de CJC anul trecut şi s-a dovedit a fi un real succes, motiv pentru care conducerea CJC a decis să-l continue pînă în 2012. În acest sens, ieri, în cadrul şedinţei CJC, consilierii au aprobat hotărîrea de consiliu care permite derularea proiectului acordării de rechizite şcolare pînă în 2012. Potrivit expunerii de motive, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental, în toate domeniile de activitate, şi presupune, printre altele, şi un sistem compatibil cu sistemele de învăţămînt din ţările UE. Programul „Rechizite Şcolare pentru preşecolari şi elevii din clasele I-VIII“ este în perfectă concordanţă cu necesitatea alocării de resurse educaţionale copiilor şi, în special, celor care învaţă în mediul rural. Obiectivul general al acestui program îl reprezintă ajutorarea elevilor din mediul rural în parcurgerea instructiv-educativă, prin acordarea fiecărui copil a unui set de rechizite şcolare. Beneficiarii acestui proiect sînt cei aproximativ 32.000 de copii preşcolari şi şcolari din clasele I-VIII din mediul rural constănţean, bugetul alocat de CJC pentru cei patru ani fiind de 16 milioane de lei. Vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, a declarat că, în acest an, programul va fi demarat din această săptămînă. „Este un program unicat în România, pe care CJC îl desfăşoară, program de care beneficiază toţi copiii din mediul rural. Noi am adopatat în cadrul şedinţei o hotărîre prin care acest program al rechizitelor şcolare să continue pînă în 2012. De asemenea, am invitat toţi consilierii să participe la înmînarea rechizitelor către copiii din mediul rural“, a afirmat Cristinel Dragomir.