Recifele artificiale, o necesitate în Marea Neagră

Iubitorii mediului înconjurător și cei îngrijorați de soarta mediului marin se întâlnesc astăzi, de la ora 9.00, la Hotel Ibis, pentru a discuta despre problemele Mării Negre și pentru a prezenta exemple de bună practică la nivel mondial. Cu acest prilej, se urmăresc creșterea gradului de conștientizare cu privire la potențialele riscuri și oportunități pentru un management durabil al pescuitului. Dezbaterea face parte din activitățile din cadrul proiectului ”Research and Restoration of the Essential Filter of the Sea”, proiect finanțat de UE, prin Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007 - 2013. Activitățile din cadrul proiectului presupun amplasarea și monitorizarea unor recife artificiale, realizarea unor planuri de acțiune și adoptarea unor măsuri interne de sporire a resurselor marine, dezvoltarea durabilă a pescuitului în Marea Neagră. În anii precedenți au avut loc primele întâlniri, în cadrul cărora s-au pus bazele planului de acțiune, în principal aspecte juridice. De asemenea, au fost stabilite formele și dimensiunile recifelor, dar și materialul din care vor fi confecționate, se arată într-un comunicat al organizației non-guvernamentale Mare Nostrum. Scopul proiectului îl reprezintă conștientizarea, înțelegerea și responsabilizarea față de problemele din zona marină, inclusiv activitatea umană și efectele ei. De asemenea, se urmăresc stabilirea pe termen lung a unei platforme de parteneriat pentru cercetare științifică, administrativă, tehnică, precum și promovarea activităților de conștientizare în favoarea practicilor de amplasare a recifelor artificiale, ca modalitate de restaurare a ecosistemului Mării Negre.