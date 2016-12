Recital de goluri în amicalul Callatis - Săgeata

Callatis Mangalia şi Săgeata Năvodari au disputat, ieri, pe terenul SNC din Constanţa, un meci de pregătire, încheiat cu victoria formaţiei pregătite de Constantin Gache, scor 4-2 (2-0). După un început mai bun al Callatis-ului, golgeterul Seriei I din sezonul trecut, Sorin Chiţu, a deschis scorul pentru Săgeata Năvodari în min. 22 cu un şut din marginea careului. A fost momentul care a rupt parcă echilibrul de până atunci, iar după două situaţii foarte bune ale lui Zaharia şi Vezan, la care Dragnea s-a opus de fiecare dată, Goşa a majorat scorul, în min. 43, reluând din doi-trei metri o minge respinsă de Dragnea la o lovitură de cap a aceluiaşi Goşa. Cel mai frumos gol al meciului i-a aparţinut lui Chiţu, acesta învingându-l pe Neagu, în min. 53, cu un şut în stilul lui Del Piero de la aproximativ 12 m. Până la final s-au mai înscris alte trei goluri, I. Florea (min. 63, şut de la 20 m) şi Damian (min. 90, a reluat mingea cu capul de la trei-patru metri de poartă) pentru Callatis, respectiv Fl. Popa (min. 89, şut de la 20 m) pentru Năvodari.

„Nu sunt dezamăgit de joc, doar de atitudinea unor jucători mai în vârstă, aşa cum este Doicaru, care în loc să-şi vadă de joc se ia la ceartă cu arbitrii. Dacă nu înţelegem să fim disciplinaţi, vom avea probleme. Voi tăia însă în carne vie pentru a avea disciplină la echipă. Nu suntem încă omogeni, dar când vor reveni Ungureanu şi Huzuneanu sper să avem şi alte rezultate. Am mai avea nevoie de jucători, dar din păcate trebuie să spun că nu mai avem fotbalişti în România. Atenţia către echipele din liga a doua este scăzută. Unii au uitat că din eşaloanele inferioare au plecat spre fotbalul mare“, a declarat Marin Barbu, antrenorul principal al echipei din Mangalia. „Sunt parţial mulţumit de joc, mai mult de rezultat. Schimbăm însă sistemul, avem şi jucători noi şi mai durează până ne omogenizăm. Mai avem nevoie de jucători şi sperăm să-i putem aduce. În caz contrar va fi greu să ne luptăm pentru promovare. Este greu să găseşti şi jucători sub 21 de ani care să fie la nivelul celorlalţi“, consideră şi antrenorul principal al formaţiei din Năvodari, Constantin Gache. După două titluri cu Steaua şi Oţelul Galaţi, Răzvan Ochiroşii speră să promoveze cu Săgeata. „Sper să fiu steaua lor norocoasă. Am venit la Năvodari pentru că aveam nevoie de o echipă unde să pot evolua după problemele medicale pe care le-am avut“, a explicat Ochiroşii transferul său la Năvodari.

Au evoluat - Callatis: Dragnea (46 Neagu) - Floricel (Samson), Ferariu (65 Răvoiu), Damian, Miron - Bardu (55 I. Florea), Bolat, Cojenel (55 Kamara), Sofronie (55 Erdinci Cogali) - Crăciun (46 Calagi), Doicaru (46 Şt. Iordache); Săgeata: Fl. Olteanu - Goşa, Fl. Popa, Mişălăricu, Bold (65 L. Mihai II) - Vaştag (70 Şamata), N. Creţu (88 V. Apostol), Vezan (70 Şicu), Constantin (46 Ochiroşii) - S. Chiţu (60 Jianu), D. Zaharia (70 M. Gheorghe). A arbitrat o brigadă constănţeană formată din Claudiu Marcu - Gabriel Georgescu şi Genin Menlivuap.