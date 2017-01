Recital de pian, în avanpremiera stagiunii Teatrului „Oleg Danovski”

Teatrele constănţene pregătesc deschiderile de stagiune, momente care vor fi marcate, începînd de săptămîna viitoare, de premiere sau de prezentarea unora dintre cele mai apreciate spectacole din repertoriu. În aşteptarea debutului oficial al stagiunii Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, melomanii sînt invitaţi, în această seară, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, pemtru a urmări un recital de pian la patru mîini, „Duo Capriccio”, avîndu-le ca soliste pe Ozana Kalmuski şi Mirela Spiridon. Programul evenimentului cuprinde lucrări de Mozart, Beethoven, Weber, Schubert şi Brahms.

Pînă la deschiderea stagiunii coregrafice a Teatrului „Oleg Danovski” a început numărătoarea inversă. Pe 19 septembrie, de la ora 19.00, teatrul constănţean iese din nou la rampă, în sezonul 2009-2010, cu unul dintre cele mai de succes spectacole de balet din repertoriu, „Arlechinada”, pe muzica lui Gaetano Donizetti. La realizarea acestei producţii au contribuit artişti de mare talent, de la marele coregraf Gheorghi Kovtun, Artist Emerit al Federaţiei Ruse şi scenografa Natalia Kornilova, pînă la interpreţii extraordinari care susţin acrobaţiile uimitoare şi paşii de balet clasic şi neoclasic, precum Horaţiu Cherecheş, Aliss Tarcea, Monica Cherecheş, Irina Ganea Mihaiu, Valentin Stoica - Bucureşti, Adrian Mihaiu, Dan Dumbravă, Francisc Strnad, Gelu Rîpă, Cezar Buculei şi Alexandru Chiş.

Dacă deschiderea stagiunii de operă a fost programată pentru data de 20 septembrie, de la ora 18.00, cu spectacolul „Don Giovanni” (dirijor Răsvan Cernat), iubitorii muzicii simfonice sînt aşteptaţi, pe 25 septembrie, la ora 19.00, în sala Teatrului „Oleg Danovski”, la un concert al cărui solist este renumitul pianist Andrei Deleanu. Orchestra simfonică a teatrului va evolua sub bagheta maestrului Radu Ciorei.

Musical în premieră, la debutul sezonului 2009 - 2010 al Teatrului de Stat

Şi Teatrul de Stat Constanţa pregăteşte o revenire în forţă, în noua stagiune, cu premiera musicalului „Strangers in the Night”, în regia lui Sorin Militaru, care va avea loc pe 19 septembrie, de la ora 19.00. Pe un scenariu de Markus Gull şi Peter Hofbauer, într-o montare antrenantă, modernă, îmbinînd tradiţia revistei şi a musicalului, spectacolul are o distribuţie formată din actori talentaţi, din generaţii diferite, dar care formează o trupă omogenă: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu/Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan/Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pîrlea. De asemenea, în trupa de balet a teatrului se regăsesc: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Ţuţui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gîrbăcea, Larisa Samsonov, Simona Tăut, iar orchestra este formată din: Levon Marcarian, Lucian Şăuleanu, Andrei Răilean.

Regia muzicală a celei mai noi producţii a Teatrului de Stat Constanţa îi aparţine lui Mircea Kiraly, asistent de regie muzicală este Bogdan Pîrlea, iar pregătirea muzicală s-a făcut sub îndrumarea Elenei Gatcin. De asemenea, coregrafia este semnată de maestrul Călin Hanţiu.

Spectacolul „Strangers in the Night” va putea fi urmărit, în sala Teatrului de Stat Constanţa, şi pe data de 20 septembrie, tot cu începere de la ora 19.00.