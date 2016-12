Recital de sărbătoare, cu arii celebre

Muzeul de Artă a vibrat, duminică seară, de acordurile muzicii, la o nouă întâlnire desfăşurată sub egida Centrului Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”. Atmosfera de sărbătoare a fost creată de solistele pregătite de profesoara de canto clasic Gabriela Popescu, sopranele Veronica Coman şi Delia Ionescu, şi Emilia Botezatu, la vioară, acompaniate la pian de Natalia Gribinic. Cu arii din opere şi operete celebre de Giacomo Puccini, Charles Gounod, Johann Strauss, Robert Stolz şi George Grigoriu, seara de duminică s-a dovedit a fi un succes, dovadă fiind aplauzele pline de entuziasm ale publicului.

DIN NOU ACASĂ Pentru soprana Delia Ionescu, emoţiile au fost cele mai intense, aşa cum se întâmplă ori de câte ori cântă „acasă”, tânăra fiind plecată în Norvegia de aproximativ doi ani. „Acest recital a fost organizat de profesoara noastră, Gabriela Popescu, cu care mă pregătesc de aproximativ zece ani. Toate ariile pe care le-am interpretat în această seară (n. r. duminică) sunt pe placul meu, cele din „Voievodul ţiganilor”, de Johann Strauss - fiul sau din „Favoritul”, de Robert Stolz, dar preferatul meu rămâne Giacomo Puccini”, a spus Delia Ionescu, care a fost angajată în corul Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”.

REÎNTÂLNIRE „Am aşteptat acest recital timp de un an şi mă bucur că a ieşit foarte bine, iar publicul a fost foarte încântat. Cu Delia Ionescu am mai cântat mai de mult. Este o fată deosebită, foarte talentată şi îmi face mare plăcere să lucrez cu ea. Am avut-o alături de noi şi pe Emilia Botezatu la vioară, o colegă de-a mea de la Centrul Cultural Judeţean Teodor T. Burada”, a spus, la finalul concertului, Veronica Coman. Tânăra soprană a absolvit Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, iar în prezent activează în corul TNOB „Oleg Danovski”.

Seara s-a încheiat cu un „bis-surpriză”, aria „Muzica” din opereta „Valurile Dunării”, de George Grigoriu, în interpretarea celor două soprane.

„Acest recital a fost o sărbătoare pentru public şi pentru mine. Le „cresc” pe aceste fete deosebite de câţiva ani. Delia a venit din Norvegia pentru câteva zile şi am hotărât să realizăm acest concert, ca să ne bucurăm împreună”, a spus profesoara Gabriela Popescu.