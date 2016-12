Recitalul sopranei Daniela Vlădescu, reprogramat

Organizatorii celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului anunță o modificare în programul evenimentului. Astfel, recitalul oferit de sopranele Daniela Vlădescu şi Bianca Ionescu, sub genericul „Thank You for the Music. Două vieți pentru muzică”, și concertul „All Inclusive”, susţinut de Constanța Brass Band, care ar fi trebuit să aibă loc pe 31 octombrie, au fost reprogramate pentru data de 27 noiembrie, cu începere de la ora 18.30.

În deschiderea serii de 27 noiembrie, publicul meloman le va asculta pe cele două soliste din Capitală, care le vor prezenta spectatorilor crezul lor artistic, pe note muzicale. După pauză, pe scenă va urca Constanța Brass Band, cu un recital... „All inclusive”. Grupul muzical este format din Florin Voinea - trompetă, Sorin Mustățea - trompetă, Vitalie Milosta - corn, Valeri Baran - trombon, Nicolae Leonte - tubă şi Valentin Tănase - percuție.

