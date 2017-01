Recitaluri de excepţie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor

Casa de Cultură a Sindicatelor va găzdui, săptămîna viitoare, două recitaluri de excepţie. Pe data de 29 februarie, începînd cu ora 19.00, pe scena Casei de Cultură vor urca două trupe celebre, „Mandinga” şi „Bamboleo”, formaţia din România cîntînd în deschiderea concertului grupului cubanez. „Bamboleo” este una dintre cele mai valoroase trupe de salsa din lume. Componenţii săi sînt artişti moderni şi muzicieni complecşi, iar liderul grupului este reputatul Lazaro Valdez. „Bamboleo” a început să cînte în afara Cubei în 1996, an în care a lansat şi primul album, intitulat „Te Gusto o Te Caigo Bien”. Grupul a susţinut concerte în oraşele mari din Statele Unite ale Americii, precum Chicago, Miami, New York, Los Angeles. După ce a scos pe piaţă „Yo No Me Parezco A Nadie”, în 1997 şi „Ya No Hace Falta”, în 1999, formaţia „Bamboleo” a devenit cunoscută în întreaga lume, fiind solicitată pentru spectacole în Japonia, China, Europa şi Statele Unite ale Americii.

Biletele pentru concertul de la Constanţa au preţuri cuprinse între 60 şi 80 de lei, însă pentru grupurile formate din 20-30 de studenţi, biletele vor fi reduse cu 50 la sută.

Pe data de 1 martie, constănţenii sînt învitaţi la un alt recital de excepţie, legendara trupă „Iris” revenind la Casa de Cultură din Constanţa cu un spectacol extraordinar, intitulat „Iris Aeterna”. Biletele pentru megaconcertul pe care îl vor susţine componeneţii grupului au două categorii de preţuri: 30 de lei şi 40 de lei, în funcţie de dispunerea locurilor în sală.

Trupa „Iris” s-a format în anul 1977, în acea perioadă grupul evoluînd în formula Nuţu Olteanu, Emil Lechiteanu, Nelu Dumitrescu. De-a lungul timpului, componenţa formaţiei a suferit schimbări, prin trupă perindîndu-se Lucian Chivu, Sorin Chifiriuc, Florin Ochescu, Marty Popescu şi Adrian Ilie. De la începutul anilor \'80, tandemul Cristi Minculescu - Nelu Dumitrescu a adus faimă formaţiei. Pe lîngă cei doi, în prezent, din trupă mai fac parte Nuţu Olteanu (chitară), Florin Ochescu (chitară) şi Marty Popescu (chitară bas). Printre piesele cunoscute ale trupei se numără „Floare de Iris”, „Călătorul”, „Trenul fără naş”, „Speranţa”, „De ce oare ai plecat?”, „Să nu crezi nimic”, „Baby, Baby”.