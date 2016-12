Reclamele la medicamente ar putea fi interzise

Pentru orice problemă, disconfort sau durere, românul e obișnuit să ia pastile. De cele mai multe ori, nici nu cere sfatul medicului despre substanțele cu care se tratează și așa se trezește concetățeanul nostru de rând că, după mai mult timp de automedicație, are probleme de sănătate greu de tratat. Frecvența acestor situații aduce țara noastră pe primul loc în Europa la automedicație. Ca o măsură de combatere a acestui fenomen, deputatul PSD Tamara Ciofu propune interzicerea reclamelor la medicamente. „Consider că Legislativul are datoria de a cerceta măsura în care se pot impune reglementări în ceea ce priveşte informarea sau protejarea populaţiei faţă de riscurile automedicaţiei. Putem vorbi astfel de necesitatea unor reglementări prin care să se interzică publicitatea pentru medicamente”, motivează parlamentarul. Mai mult, Tamara Ciofu, care este de profesie medic, spune că automedicația este o cauză de îmbolnăvire importantă și riscă să se transforme într-un flagel, în lipsa unei educații medicale. Iar măsura intrezicerii reclamelor vine din influența pe care publicitatea o are asupra oamenilor, chiar și când vine vorba despre medicamente care le-ar afecta sănătatea.