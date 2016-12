Recolta bună nu ieftineşte pâinea

Recolta bună de grâu din acest an nu ne va ajuta să avem o pâine mai ieftină. Avertismentul vine chiar de la producătorii din morărit, potrivit cărora preţul scăzut al grâului din noua recoltă abia îi ajută să recupereze pierderile de până acum. Producţia de grâu din acest an depăşeşte opt milioane de tone, iar proporţia de grâu bun pentru panificaţie este de peste 80%. „În morărit deja se vede preţul mai mic la grâu decât cel practicat la 30 iunie. Luaţi în calcul că din octombrie anul trecut şi până în iunie anul acesta toate brutăriile au lucrat în pierdere pentru că preţul grâului a fost de trei ori mai mare. Şi toată lumea a contat că-şi recuperează cheltuielile începând cu noua recoltă”, a declarat preşedintele Rompan, Sincron Aurel Popescu. În plus, producătorii spun că n-au cum să ieftinească pâinea, deoarece s-au scumpit gazele pentru consumatorii industriali. Singura ieftinire posibilă este pentru pâinea de 300 de grame, reglementată prin lege.