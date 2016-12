Recolta la porumb a României limitează preţurile

Potrivit unei firme ucraniene de consultanţă, România ar putea exporta aproximativ 1,7 milioane tone de porumb în actualul an comercial, livrările Rusiei ar putea fi 850.000 tone, iar cele ale Ucrainei 9,6 milioane tone. În acest context, exporturile de porumb ale României şi Ucrainei pot contribui în acest an la reducerea deficitului existent pe piaţa mondială şi la limitarea creşterii preţurilor, care au avansat în ultimul an cu 67%. “Piaţa nu a luat încă în calcul Ucraina, iar România va avea şi ea o producţie bună de porumb. Aceşti doi furnizori pot absorbi o parte importantă din cererea care merge în mod normal către Statele Unite ale Americii şi America de Sud”, a declarat directorul general al trade-ului de cereale Aston FFI din Elveţia, Peter Beirmann. Potrivit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, recolta de porumb va atinge în acest an 10,4 milioane de tone, în creştere cu 15% faţă de anul trecut. Cotaţia porumbului cu livrare în decembrie a urcat vineri, la bursa din Chicago, cu 1,1%, la 7,4625 dolari.