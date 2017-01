Recolta românească de floarea-soarelui, cea mai mare din istoria UE!

Pentru prima oară în istoria europeană a agriculturii, România a ajuns pe locul întâi la producţia de floarea-soarelui. Producătorii agricoli locali au reuşit să strângă în această toamnă 1,9 milioane de tone de floarea-soarelui, în creştere cu 60% faţă de sezonul anterior, cantitatea fiind cea mai mare dintre toate economiile din UE, potrivit „Ziarului Financiar“ (ZF). Ca urmare a cantităţilor mari din piaţă, preţurile s-au redus cu 40%, dar chiar şi aşa, seminţele de floarea-soarelui reuşesc să aducă în economie aproximativ 500 de milioane de euro, potrivit calculelor ZF. În perioada decembrie 2008 - septembrie 2013 preţul unei sticle de ulei „Floriol“ de un litru s-a scumpit cu 7%, la 6,7 lei, potrivit unei analize a ZF. „Floarea-soarelui şi rapiţa sunt cele mai profitabile culturi, culturile de plante oleaginoase au fost întotdeauna aşa. Productivitatea a fost, în acest an, bună spre foarte bună, datorită condiţiilor meteo, şi 2011 a fost un an asemănător. Cred că ferma noastră va avea în acest an o medie de 2,8 tone/hectar“, explică francezul Arnaud Charmenant, administratorul fermei de 2.500 de hectare Tudor 92 din Călăraşi, cu afaceri de 2,9 milioane de euro. Vremea bună a fost principalul element ce a dus la majorarea de productivitate, având în vedere că şi alte economii din regiune au înregistrat ritmuri de creştere mai mari decât cele din vestul continentului. Spre exemplu, recolta bulgărească a avut un avans de 30%, iar cea maghiară - de 20%. În acelaşi timp, fermierii francezi s-au mulţumit cu un plus de doar 6%.