Recoltele ecologice constănţene, exportate

Agricultura ecologică are ca obiectiv producerea de hrană mai curată, mai potrivită organismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului, alimentele păstrându-şi calităţile autentice. Suprafaţa cultivată cu produse ecologice creşte, în România, în fiecare an, la fel ca şi cererea în acest sector. Din grijă pentru sănătate, tot mai mulţi oameni se îndreaptă către consumul de produse cultivate ecologic. În judeţul Constanţa sunt înregistrate 15.790 hectare ecologice şi 88 de producători. “Fermierii aleg să cultive în sistem ecologic plante aromatice şi medicinale, dar şi miere de albine. Majoritatea recoltelor se îndreaptă către export, numai o mică parte merge către procesatorii locali. Agricultura ecologică presupune o tehnologie specifică, din care sunt excluse pesticidele, insecticidele, toate produsele chimice. Sunt firme autorizate de inspecţie cu care fermierul încheie contract. Se iau probe din sol, se inspectează terenul, iar în urma analizelor se declară ecologic sau nu. Verificarea are loc în fiecare an, iar printr-un document se certifică dacă pământul este în reconversie sau ecologic. Un teren pe care nu au fost folosite îngrăşăminte chimice poate fi declarat ecologic după cel puţin doi ani de pregătire a pământului”, a explicat directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Constanţa, Paraschiva Bobe. Agricultura ecologică este făcută pe bani mulţi şi producţie mică, plantele fiind expuse mult mai repede la “boli”, pentru că nu sunt folosite pesticide sau alte substanţe care să le protejeze de dăunători. Preţul mai mare al produselor ecologice se justifică prin costurile generate de certificarea acestora.

• BANI PENTRU PRODUSE ECO • Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Constanţa, în 2010 au fost primite 29 de cereri pentru ajutorul specific îmbunătăţirii calităţii poduselor agricole în sectorul de agricultură ecologică (19 cereri pentru sectorul vegetal şi zece cereri pentru sectorul zootehnic – 695 familii de albine). Plata efectuată de APIA a fost de 398.857,81 lei (64.252,05 lei – pentru cererile din sectorul zootehnic şi 334.605,76 lei – pentru cererile din sectorul vegetal). În sectorul vegetal, în funcţie de suprafeţele fermelor pentru care se depune solicitarea, producătorul a primit de la 1.500, la 3.800 euro/exploataţie. Pentru sectorul zootehnic, fermierii au primit subvenţii de până la 850 euro/exploataţie. Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică se acordă sub formă de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică. Menţionăm că aceste terenuri se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică. Pentru ca fermierii să primească ajutor, trebuie să deţină un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare şi să se angajeze să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de cinci ani. Pentru 2011, perioada de depunere a cererilor este 1 septembrie – 15 octombrie.