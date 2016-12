Recomandări pentru populaţia din localitatea Movila Verde

Populația din localitatea Movila Verde trebuie să respecte o serie de indicații, în contextul în care s-a constatat că sursa de apă potabilă are probleme. Astfel, Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanţa şi medicii din localitate vor recomanda alimentaţia naturală (la sân) a sugarilor. Pentru alimentaţia artificială a copiilor de 0 - 1 an, a femeilor însărcinate şi a celor care alăptează se va folosi apă plată îmbuteliată sau apă potabilă dintr-o sursă autorizată (pentru reconstituirea laptelui praf pentru copiii de 0 - 1 an în alimentaţia artificială se va prefera apă plată avizată şi recomandată de Societatea Română de Pediatrie). ”Primăria Independenţa şi SC RAJA SA Constanţa vor organiza un punct de distribuţie apă potabilă provenind dintr-o sursă autorizată sanitar. DSPJ Constanţa şi RAJA vor desfăşura un program de monitorizare suplimentară pentru parametrii nitriţi şi nitraţi”, se arată într-o informare a DSPJ Constanța. Nu în ultimul rând, Primăria Independenţa va asigura depozitarea controlată a gunoiului de grajd din localitate, iar RAJA va asigura respectarea perimetrelor de protecţie sanitară pentru toate elementele sistemului de apă conform HG 930/2005, potrivit documentului DSPJ.