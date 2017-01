Recompensă de 10.000 de euro

Stila Sarafu oferă o recompensă de zeci de mii de euro celui care îi poate spune cine i-a dat foc la maşină. „Am să îi dau 10.000 de euro celui care îmi va spune cine mi-a spart maşina şi mi-a incendiat-o. Încă 10.000 de euro îi voi da celui care mi-a incendiat-o să îmi spună cine a comandat distrugerea Porsche-ului. Eu ştiu că cel care a pus focul este nevinovat şi a incendiat maşina pentru cel mult 100 de euro. Dar eu vreau să aflu cine a dat ordinul“, a declarat Stila Sarafu. Incidentul în urma căruia maşina de câteva zeci de mii de euro a fost distrusă a avut loc în zorii zilei de joi. „Am ajuns acasă în jurul orei 04.00. Am parcat maşina în apropierea blocului, iar când am ajuns în casă, am auzit un vecin care ţipa la un tânăr să plece. După câteva secunde s-a declanşat alarma de la maşina mea. Am coborât imediat, iar când am ajuns în apropierea maşinii am văzut lângă ea aruncat un ciocan şi o cutie cu chibrituri. Mi-au spart geamul de la şofer şi au aruncat în interior o sticlă incendiară tip Molotov“, a declarat Stila Sarafu. Focul a mistuit aproape în totalitate bordul autoturismului Porsche Cayenne, cu numărul de înmatriculate CT 66 STY, dar şi tapiţeria. Atât Sarafu cât şi apropiaţii acestuia spun că cei care au pus la cale această acţiune fac parte din gruparea rivală „Fraţii“ şi că, dacă poliţia nu îi va prinde pe autori, ei îşi vor face singuri dreptate.