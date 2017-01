Recompensaţi cu Grammy pentru întreaga carieră

Actriţa britanică Julie Andrews, cântăreaţa country Dolly Parton, muzicianul de jazz Roy Haynes şi membrii trupei rock americane The Ramones vor fi recompensaţi cu un premiu Grammy pentru întreaga carieră, în cadrul ceremoniei din 2011. Printre ceilalţi muzicieni care vor primi acest premiu onorific în 2011 se află Juilliard String Quartet, Kingston Trio şi interpretul de muzică gospel, în vârstă de 101 de ani, George Beverly Shea. Cu toţii îşi vor primi statuetele în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Los Angeles, pe data de 12 februarie, cu o zi înainte de cea de-a 53-a gală Grammy Awards.

Cu excepţia trupei The Ramones, toţi ceilalţi muzicieni ce vor fi premiaţi, au fost recompensaţi în trecut cu cel puţin un premiu Grammy. Premiile pentru întreaga carieră vor fi postume pentru cei mai mulţi dintre membrii fondatori ai trupei The Ramones şi ai grupului Kingston Trio. Doi muzicieni din componenţa originală a Julliard String Quartet, înfiinţat în anul 1926, sunt încă în viaţă. Originari din cartierele modeste ale New York-ului, membrii trupei The Ramones au contribuit la apariţia stilului punk rock în anii ’70, cu piese precum “Blitzkrieg Bop” şi “Sheena Is a Punk Rocker”. Acest cvartet, ai cărui membri au adoptat numele Ramone ca nume de familie, au cunoscut numeroase schimbări de componenţă. Co-fondatorii trupei, Joey, Johnny şi Dee Dee Ramone, au murit într-un interval de trei ani în acest deceniu. Julliard String Quartet a cunoscut şi el schimbări frecvente de componenţă. Samuel Rhodes, actualul violonist, activează în acest grup de peste 40 de ani. Co-fondatorii trupei Raphael Hillyer şi Robert Mann continuă să cânte, deşi s-au pensionat. The Kingston Trio, cunoscut pentru piesa “Tom Dooley”, a contribuit la renaşterea stilului folk în anii \'60. Canadianul George Beverly Shea este celebru pentru compoziţia “The Wonder of It All”.

Julie Andrews, în vârstă de 75 de ani, a devenit unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, interpretând roluri memorabile în două musicaluri din anii ‘60, printre care “Mary Poppins” sau “Sunetul muzicii”. Alături de Dick Van Dyke, Julie Andrews a interpretat în primul dintre aceste filme celebrul duet “Supercalifragilisticexpialidocious”. Julie Andrews este câştigătoarea premiului Oscar pentru rolul din filmul “Mary Poppins”, în 1964. Dolly Parton, în vârstă de 64 de ani, cântăreaţă, compozitoare şi om de afaceri cu o personalitate puternică şi o siluetă voluptuoasă, a câştigat cele mai importante premii din carieră în ultimii ani, graţie unor incursiuni în universul muzicii folk şi bluegrass. Este cel mai cunoscută, probabil, pentru hiturile din anii \'70 intitulate “Jolene” şi “9 to 5”. Roy Haynes, în vârstă de 85 de ani, un renumit toboşar de jazz, a cântat cu cele mai mari nume din lumea jazzului, printre care Miles Davis, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk sau John Coltrane, într-o carieră de peste şase decenii.