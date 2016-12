Recompense pentru şoferii care nu beau alcool

Şoferii opriţi în trafic care, după testare, vor avea alcoolemie zero primesc premii în cadrul campaniei \"Prietenul la volan se cunoaşte!\", acţiuni de recompensare a tinerilor care nu consumă alcool fiind organizate şi în cluburi, baruri şi restaurante. Campania de informare şi conştientizare a riscurilor la care se expun tinerii şoferi care conduc sub influenţa alcoolului, desfăşurată sub sloganul \"Prietenul la volan se cunoaşte!\", îşi propune să creeze o comunitate a tinerilor responsabili care au adoptat comportamente adecvate atunci când este vorba de consumul de alcool. Astfel, vor fi organizate acţiuni în trafic în urma cărora şoferii opriţi la filtrele Poliţiei care la testarea cu etilotest vor avea alcoolemie zero vor primi premii de la reprezentanţii Direcţiei Rutiere din Poliţia Română şi ai companiei Bergenbier. De asemenea, în cluburi, baruri şi restaurante vor fi organizate acţiuni de recompensare a acelor tineri care nu consumă alcool, respectiv cei care \"se sacrifică\" pentru a-şi duce grupul de prieteni în siguranţă acasă. (R.M.)