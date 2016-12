Reconstituirea hominidului botezat Hobitul

Paleoantropologii au reuşit să reconstituie înfăţişarea unui controversat hominid cunoscut de ştiinţă drept Hobitul. ”Nu poţi să spui că era drăguţă, dar cu siguranţă are nişte trăsături distinctive”, a comentat antropologul Susan Hayes de la Universitatea din Wollongong, New South Wales, Australia. Această femelă de hominid nu are ochii mari, feminini şi are o frunte foarte teşită. Susan Hayes a reuşit să reconstituie chipul femelei de doar un metru înălţime, în vârstă de 30 de ani în momentul morţii, a cărei fosilă a fost descoperită în anul 2003, în peştera Liang Bua din izolata insulă indoneziană Flores.

Pentru a ajunge la înfăţişarea reconstituită, Susan Hayes a folosit informaţiile adunate din scanări 3D ale craniului, cu ajutorul unui program de grafică pe calculator. Rezultatul îl separă pe Hobit de reprezentările sale realizate anterior, prin intermediul artiştilor specializaţi în reconstituiri de tipul celor folosite de poliţie, pentru a desena portrete robot, aceste reprezentări fiind mult mai apropiate de cele ale unei maimuţe. Scheletul cu o vechime de 18.000 de ani, cunoscut sub denumirea de Homo floresiensis, a oprimit porecla Hobitul, pentru că este foarte scund. Hobitul ar fi avut o greutate între 30 şi 35 de kilograme. De la descoperirea sa, oamenii de ştiinţă au dezbătut dacă acest hominid este reprezentantul unei specii dispărute din arborele evolutiv uman, probabil o ramură desprinsă din Homo erectus, o specie de hominizi de acum mai bine de 1,8 milioane de ani, prima specie de hominizi la care proporţiile corpului sunt comparabile cu cele ale omului modern.

Criticii acestei teorii au susţinut că această fosilă ar putea să fi aparţinut unui om cu microcefalie, o stare caracterizată de insuficienta dezvoltare a craniului, înălţime redusă şi retard mintal. Însă un studiu din 2007, care a evidenţiat faptul că creierul Hobitului reprezenta aproximativ o treime din creierul unui adult, indica şi faptul că raportul proporţiilor dintre diferitele regiuni ale creierului, conform craniului, nu corespundea raportului specific oamenilor care suferă de microcefalie. Tot în 2007, un studiu coordonat de Matthew Tocheri, antropolog la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Washington, ajungea la concluzia că oasele încheieturii membrelor superioare ale Hobitului corespund ca formă şi orientare cu cele de maimuţă, fiind foarte diferite de cele ale oamenilor de Neanderthal (Homo neanderthalensis) sau ale oamenilor moderni.