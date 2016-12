Reconstituirea, în regia judecătorilor români

Reconstituirea împrejurărilor în care au fost comise anumite infracţiuni îi ajută pe anchetatori să descopere detalii care le-ar putea scăpa dacă s-ar rezuma la efectuarea cercetărilor din birou. De obicei, procurorii sunt cei care apelează la astfel de puneri în scenă, însă legea le permite şi judecătorilor să iasă pe teren în cazul în care au nelămuriri pe parcursul procesului. La Tribunalul Constanţa au avut loc, în ultimii ani, cinci reconstituiri la locul comiterii faptei, care i-au ajutat pe judecători să facă lumină în dosarele pe care ar fi urmat să le soluţioneze. De fiecare dată, magistraţii au fost însoţiţi de un procuror, de inculpat, de părţile vătămate şi de avocaţi. „Una dintre ieşirile mele pe teren a avut loc în procesul lui Emil Oprea, care era acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală. Soţia lui a venit la instanţă şi ne-a spus că într-o cutie de valori pusă sub sechestru avea mai multe bijuterii ce-i aparţineau. Pentru că procurorii nu verificaseră cutia în amănunt, am mers personal la bancă, însoţit de procuror, de cea care solicita restituirea bijuteriilor şi de avocatul acesteia. Am deschis cutia de valori şi am inventariat tot ceea ce se găsea înăuntru, reuşind astfel să-i înapoiez femeii bunurile personale”, a declarat vicepreşedintele Tribunalului Constanţa, judecător Viorel Gheorghe-Teodor.

CRIME NECLARE Alte trei reconstituiri care au necesitat o amplă desfăşurare de forţe au avut loc în cazul unor crime. Judecătorii i-au adus din puşcărie pe inculpaţi, care au fost însoţiţi de gardieni, au luat cu ei poliţişti criminalişti, jandarmi şi mascaţi pentru asigurarea ordinii publice la locul reconstituirii şi au adus un manechin pe post de victimă. Timp de mai multe ore, „maestrul de ceremonii”, judecătorul, a regizat filmul crimelor, iar „actorii” au interpretat propriile roluri. „Omorul de la Corbu, din august 2009, în care suspecţii Lucian Lică şi Florin Valentin Grădinaru au ucis doi bătrâni, apoi le-au dat foc şi au fugit. Acest caz mi-a ridicat multe semne de întrebare cu privire la vinovăţia lui Grădinaru. El a spus mereu că este nevinovat, că a fugit înainte ca victimele să fie omorâte, dar eu aveam dubii. Reconstituirea la faţa locului a fost un succes, deoarece am reuşit să demonstrez că şi Grădinaru a participat la crimă. El a spus că a plecat din bar la ora 3.00 şi că a ajuns la stână la ora 5.00, însă acţiunile sale din acest interval de timp i-au luat numai trei sferturi de oră, restul timpului nefiind justificat”, a povestit Viorel Gheorghe-Teodor. Celelalte două crime sunt încă pe rolul instanţelor, dar au beneficiat de reconstituiri în teren pentru că judecătorii au vrut să lămurească anumite aspecte neclare. Una dintre ele a avut loc în dosarul poliţistului Cristian Constantin Zbenghea, de la Poliţia Nicolae Bălcescu, acuzat de moartea profesoarei Luminiţa Magdalena Călin. Ultima crimă care i-a scos pe judecători din sala de judecată a fost cea comisă în iunie 2013, la Mireasa, protagonişti fiind Virgil Mortu şi Vasile Drăgoi.

CARDER ACHITAT Singura reconstituire care a demonstrat... nevinovăţia inculpatului a fost într-un dosar în care patru tineri erau acuzaţi că au furat bani de la mai multe bancomate. Unul dintre ei a spus de la început că nu a participat la fapte, dar procurorii l-au trimis în judecată după ce l-au identificat din imaginile surprinse de camerele de înregistrare ale unei bănci. „Figura lui, care era deformată pe camera unităţii bancare, nu mi s-a părut că ar fi aceeaşi cu cea din realitate. Am studiat pozele multă vreme şi, până la urmă, am decis să fac reconstituirea la faţa locului. Am îmbrăcat inculpatul la fel ca în ziua comiterii infracţiunii şi l-am pus să extragă bani din acelaşi bancomat. Ulterior, am trimis la expertiză ambele imagini surprinse de camera băncii, cea originală şi cea de la reconstituire, iar specialiştii mi-au spus că nu este vorba despre aceeaşi persoană. Şi l-am achitat pe inculpat. Uite aşa am evitat o eroare judiciară!”, a mai declarat judecătorul Viorel Gheorghe-Teodor.