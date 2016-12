Reconstrucție mamară gratuită, la Spitalul Județean

Medici ai Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța au reușit, zilele trecute, o nouă premieră medicală: reconstrucție bilaterală de sân, la o pacientă de 45 de ani, care a suferit o intervenție chirurgicală mutilantă în urmă cu 4 ani, la un spital din București, și anume amputația ambilor sâni, după ce a primit diagnosticul de neoplasm mamar. Șeful Clinicii de Chirurgie Plastică și Reparatorie Arși, dr. Bogdan Caraban, a declarat, ieri, că pentru intervenție s-au folosit două dispozitive speciale, numite expandere (un fel de pungi goale care se montează la nivelul foștilor sâni - timpul I al intervenției, în care se injectează periodic ser fiziologic, prin piele, timp de 6-8 săptămâni, o dată pe săptămână, în așa fel încât să se obțină un țesut care să permită introducerea unei proteze definitive). ”Pacienta este bine, a fost deja externată. De acum încolo începe munca de reconstrucție mamară. Probabil în toamnă va avea doi sâni frumoși”, a adăugat dr. Caraban.

GRATUIT Pacienta a declarat că se simte foarte bine și le mulțumește medicilor pentru că au făcut-o din nou să iasă în lume fără complexe. Femeia a beneficiat de operație gratuit, și asta pentru că SCJU Constanța este inclus, încă din noiembrie 2014, în programul național al Ministerului Sănătății, de reconstrucție mamară. ”Sunt întrebat obsedant cât costă. Nu costă nimic. Pacientele mă pot aborda direct în clinică, nu este nevoie de absolut nimic, în afară de cardul de sănătate și un bilet de trimitere. Totodată, ele trebuie să știe că la noi nu există balcanisme de genul “primim telefoane pentru a schimba ordinea priorității pacientelor” etc. Există o listă de așteptare. În momentul în care le vine rândul, pacientele sunt operate”, a precizat șeful Clinicii. Sunt șase paciente pe lista de așteptare, în prezent, la Constanța.

A SOSIT BUGETUL ȘI PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI: 35.000 DE LEI, BANI CARE AJUNG PENTRU 7 PACIENTE

OPERAȚII DEJA FĂCUTE Din noiembrie și până în prezent, au fost operate gratuit șapte femei, iar toate intervențiile au fost un succes, potrivit medicului+șef al Clinicii. ”Prima pacientă, Rodica N., a beneficiat și de timpul II al intervenției chirurgicale, toate lucrurile au mers bine, are acum doi sâni aproape la fel, din punctul meu de vedere este o reușită. Întreaga intervenție a fost definitivată. Urmează să facem o reconstrucție de mamelon și areolă, dar această ultimă etapă este opțională. Doar dacă dorește pacienta”, a explicat dr. Caraban. În zilele următoare va fi operată o altă pacientă.

Echipă mixtă

Pentru efectuarea operațiilor există o echipă mixtă de evaluare: chirurg plastician, medic oncolog și psihiatru. ”Pacientele au nevoie de aviz oncologic și psihiatric. Ele trebuie să fie stabile din punct de vedere psihic. Până acum nu au fost probleme. Am beneficiat de sprijinul spitalului și pe această cale le mulțumesc, în sensul că acest program de reconstrucție mamară se desfășoară în noul bloc operator al Chirurgiei, unde condițiile sunt de excepție. Avem tot suportul colegilor din București, din comisia de specialitate”, a declarat dr. Caraban.

Criterii

Nu toate pacientele pot beneficia de operație. Astfel, ele trebuie să știe că există criterii bine stabilite. Dr. Caraban a explicat că, în primul rând, contează vârsta, care nu trebuie să fie mai mare de 60 de ani, să existe cel puțin doi ani de la intervenția chirurgicală inițială, trebuie să existe acordul oncologului, pacienta să nu facă chimioterapie sau radioterapie. Totodată, depinde de ce procedeu s-a folosit la mastectomie, inițial, dar se impune și avizul psihiatrului. ”Cel mai important criteriu este cel al avizulu oncologului, el știe foarte clar dacă boala a fost vindecată. Reconstrucția de sân reprezintă reintegrarea pacientei în societate, nu vindecarea”, a explicat șeful Clinicii.

Cancerul de sân (neoplasmul mamar) este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În fiecare an, 1.676.633 de cazuri noi sunt diagnosticate în lume, iar peste 520.000 de femei mor din cauza acestei boli. Specialiştii recomandă autoexaminarea lunară a sânilor, vizita la medic pentru controlul sânilor (o dată la trei ani până la vârsta de 40 de ani şi o dată pe an după vârsta de 40 de ani) şi mamografia, care ar trebui să se facă o dată pe an după vârsta de 40 de ani.