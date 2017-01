Reconstrucţie cu sincope la FC Farul

Cu un lot total remaniat faţă de turul campionatului şi cu o formulă de start a cărei medie de vîrstă a fost de 24,6 ani, FC Farul şi-a arătat limitele duminică seară, cedînd fără drept de apel, scor 0-3, în faţa Universităţii Craiova. Eşecul a blocat şansa constănţenilor de a lua un respiro în lupta pentru evitarea retrogradării, dar a pus şi un mare semn de întrebare în privinţa reconstrucţiei echipei, gîndită de oficialii grupării de pe litoral. Schimbată în totalitate faţă de debutul sezonului, defensiva “rechinilor” a fost depăşită cu uşurinţă de adversari, Vukomanovic făcînd figuraţie pe partea stîngă. Nici la mijloc lucrurile nu au mers mai bine, Pantelie şi Larie părînd mult sub nivelul Ligii I, în timp ce Gerlem a resimţit absenţa lungă cauzată de o suită de accidentări. În ofensivă, Chico şi Alibec au îmbinat preluările de efect cu gafe de neînţeles pentru un jucător din prima ligă. În ciuda dezastrului de duminică, antrenorul Ion Marin a anunţat că nu renunţă la ideea reconstrucţiei, oferind exemplul Craiovei, care după trei ani de răbdare a creat o formaţie de cupe europene. “O echipă se construieşte greu, în timp şi cu multe riscuri. Ştim la ce ne-am înhămat şi nu trebuie să punem imediat tunurile pe jucători. Aceştia sînt şi cu ei trebuie să mergem înainte. Am încredere în continuare în jucătorii mei şi nu ne rămîne decît să muncim mai mult, să fim mai concentraţi şi să ne dăruim mai mult pentru a aduna punctele necesare menţinerii în prima Ligă. Am mai trecut prin astfel de situaţii şi să nu uităm că am schimbat mai mult de jumătate din echipă. Cînd am pornit pe acest drum, ne-am asumat nişte responsabilităţi, ştiind că există multe riscuri. Dar dacă nu ni le asumăm noi, ce facem? Ne luăm jucăriile şi plecăm? Putem invoca lipsa de experienţă, dar dacă apucăm să ne plîngem la nesfîrşit, nu rezolvăm nimic. Am fost învinşi categoric de o echipă mai bună şi, pentru a nu se repeta astfel de lucruri, avem o singură soluţie: muncă, muncă şi iar muncă! Sîntem în continuare în lupta pentru evitarea retrogradării şi vom trage cu dinţii de fiecare partidă. De altfel, fiecare meci a devenit crucial”, a spus “Săpăligă”.

Scuze pentru suporteri

Căpitanul Farului, George Curcă, a cerut scuze suporterilor, în numele echipei, pentru eşecul de duminică. “Ne pare rău că nu le-am putut oferi fanilor o victorie şi i-am dezamăgit. Ne-am dorit să cîştigăm, dar nu ne-a ieşit. Le mulţumim că au fost alături de noi şi ne-au sprijinit. Noi trebuie să muncim şi să reparăm ceea ce am făcut, iar prima ocazie este sîmbătă, la Vaslui”, a spus portarul constănţean. Din păcate, la partida de la Vaslui, antrenorul Ion Marin nu va putea apela la serviciile lui Denis Alibec, care a suferit o întindere de ligamente la genunchiul stîng şi ar putea lipsi două săptămîni.