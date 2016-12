Reconstrucţie totală până în 2014

Patru zgârie-nori, o gară feroviară şi una rutieră, precum şi un monument dedicat amintirii victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001: locul unde se înălţau cele două turnuri gemene ale World Trade Center va fi de nerecunoscut până în 2014. După ani de întârzieri şi numeroase neînţelegeri, în prezent, reconstrucţia acestei zone se desfăşoară într-un ritm accelerat, a asigurat primarul New York-ului, Michael Bloomberg, cu ocazia unei conferinţe de presă. “New York-ul merită să vadă în sfârşit această rană din inima sa pansată”, a declarat Michael Bloomberg în conferinţa de presă la care a fost însoţit de promotorul Larry Silverstein şi de reprezentanţi ai Autorităţii Portuare din New York şi din New Jersey. De marţi, două coloane din oţel recuperate din rămăşiţele turnurilor gemene au fost reinstalate pe locul unde se aflau turnurile. În formă de trident, aceste coloane ornau faţada turnului din nord şi vor marca intrarea în monumentul dedicat celor aproximativ 3.000 de victime ale atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.