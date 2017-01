Record absolut pe litoral - Mamaia, plină ochi!

Pe litoral a fost cel mai aglomerat sfârșit de săptămână din acest sezon estival. Vremea frumoasă a atras ca un magnet, încă de vineri, un număr impresionant de oameni din toate colțurile țării, dar și din străinătate, înregistrându-se un record de 120.000 de turiști, potrivit datelor Poliției Române. Dintre aceștia, peste 25.000 s-au cazat în stațiunea Mamaia, vedeta litoralului românesc. Hotelierii au avut toate motivele să fie mulțumiți, mai ales că gradul de ocupare s-a apropiat de 100%. ”Vremea capricioasă din ultimul timp și-a făcut de cap, paralizând practic activitatea din turism. Așteptam căldura, mai ales că unii hotelieri au făcut o serie de investiții, iar când nu ai turiști și nu are cine să aprecieze munca, investițiile rămân în aer. Staţiunile au fost pline pe litoral, iar numărul turiştilor a atins pragul de 120.000. Mamaia a fost ocupată în proporție de 95 - 97% și așa va fi și în următoarele două săptămâni”, a declarat, pentru ”Telegraf”, președintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. El a precizat că Mamaia rămâne în topul stațiunilor pe litoral, neavând termen de comparație. ”Lumea preferă să vină aici pentru distracţie şi pentru toate evenimentele organizate”, a spus Bucovală. În ceea ce privește stațiunile din sudul litoralului, președintele Asociației Patronale Mamaia a spus că acestea nu mai atrag turiști ca altădată. ”Stațiunile din sud, mai puțin Costinești și Vama Veche, sunt de tip familial. Și aici sunt hoteluri pline, dar și goale acolo unde investițiile lasă de dorit”, a arătat Bucovală, semn că românii au început să aprecieze calitatea și confortul. Tocmai de aceea, ele ar trebui resuscitate pentru a putea găzdui evenimente mari, care să atragă publicul.

PLAJE PLINE OCHI În weekend, în stațiunea Mamaia, cine a întârziat la plajă, mai exact a venit spre ora prânzului, cu greu și-a mai putut găsi un loc liber. A fost chiar bătaie pe șezlonguri sau chiar și pe o bucată de nisip pentru a-și pune prosopul sau cearșaful. ”Eu m-am uitat primul la acest loc, așa că eu trebuie să-mi pun prosopul. Mergeți mai încolo. Vreau să stau lângă apă pentru că sunt cu nepoata și vreau să mă uit la ea”, s-a adresat, indignată, o turistă unui cuplu care dorea același loc. Femeia s-a plâns că este în căutarea unui loc de 15 minute și că nu vrea să-și piardă timpul. Tinerii au renunțat și au mers mai departe. Turiștii veniți doar pentru câteva zile la mare au vrut să prindă cât mai multe ore de plajă. ”Am venit doar pentru trei zile și vreau să mă bronzez, așa că stau pe plajă de dimineața până seara, apoi mă voi muta în club. Nu îmi permit să stau prea mult la mare, am buget limitat, de doar 1.500 de lei”, a spus o tânără venită din Piatra Neamț. Alți turiști, mai norocoși, care își permit o vacanță mai lungă, au ales ca, după orele de plajă făcute dimineața și seara, să viziteze obiectivele turistice din oraș și județ. ”De cinci ani nu am mai venit la mare. Este superbă stațiunea Mamaia, din ce în ce mai frumoasă. Este impresionantă scena din zona Cazino, iar pasarelele sunt de senzație. Avem vacanță de 12 zile, aşa că vrem să ajungem şi pe la Delfinariu, Planetariu, dar să vizităm şi mănăstirile din Dobrogea”, a spus un turist din Craiova. Seara, aglomerația s-a mutat în cluburi, restaurante și pe faleză, unde nu puteai arunca nici măcar un ac. ”E greu cu parcarea, dar nu mă las până nu găsesc un loc. Caut de 30 de minute, mai am răbdare. Asta e viața, suntem mulți turiști. Doar vedem și noi câtă lume e. Așteptăm la anul ca primarul Mazăre să facă o parcare mare, etajată”, a spus Marius, un turist din Ploiești. A venit la mare cu familia și a aflat de schimbările făcute în Mamaia, așa că vrea să ia la picior întreaga stațiune. Satul de Vacanță era un adevărat furnicar ieri seară, turiștii formând o coadă interminabilă pentru a traversa pasarela „Iaht“ din dreptul parcului de distracții. O masă de oameni era și în zona Cazino, datorită evenimentelor organizate de municipalitate. Grupuri de turiști au putut fi văzute la plimbare pe faleză până în zona de nord a stațiunii, iar terasele, restaurantele, dar și cluburile au fost și ele pline, spre bucuria patronilor, până spre dimineață.