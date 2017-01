Record al trupei „Sistem”: 31 de concerte în... 40 de zile

Una dintre cele mai originale trupe din România, „Sistem”, are un an foarte încărcat, din punct de vedere concertistic. Artiştii au început anul cu dreptul, cu mega-concertul de la Berlin, susţinut în faţa a peste un milion de oameni, însă Zoli&co. au preferat concertele de club, ca formulă predominantă în 2007, pentru a se apropia mai mult de public, pentru a-şi cunoaşte cît mai bine fanii şi a le da şi acestora posibilitatea să îi cunoască. Începînd cu data de 14 februarie, cînd au început anul concertistic şi pînă la sfîrşitul lui august, artiştii au peste de 60 de concerte.

De asemenea, în această perioadă, trupa „Sistem” desfăşoară, în paralel, trei turnee alternative, purtînd sigla a trei sponsori. Acest lucru înseamnă venituri serioase, dar şi foarte multă muncă, pentru că Zoli, Cici, Nashu, Phlo şi Robi ţin să repete înainte de fiecare concert, să caute o formulă nouă de comunicare. Mai mult, în perioada iulie - august, trupa „Sistem” a atins... apogeul concertelor, avînd 31 de concerte în 40 de zile!

Pentru a se încadra cu succes în calendarul foarte plin, membrii trupei fac un adevărat slalom între mijloacele de transport şi nu mai au timp pentru viaţa personală, dar se bucură de fiecare clipă, pentru că profesioniştii ştiu să guste succesul. „În şase zile am avut şase concerte, am dormit cinci ore pe noapte, am călătorit 2300 km, am mers pe autostradă de şase ori, am oprit de opt ori la benzinărie, am făcut 12 duşuri, am ascultat 20 de ore muzică, am verificat mail-ul de 10 ori, am citit o carte, am făcut o baie în mare”, a explicat Zoli ce înseamnă o agendă… încărcată.