Record de absorbţie de apă

Upsalite, un material complet nou care ar putea avea numeroase întrebuinţări, supranumit „materialul imposibil”, a fost creat de cercetătorii de la Universitatea Uppsala din Suedia. Acest nou tip de carbonat de magneziu, deşi nu are un aspect spectaculos, a fost denumit „materialul imposibil” de cercetătorii suedezi. Acest material extrem de poros deţine noul record mondial în privinţa suprafeţei exterioare şi a capacităţii de absorbţie a apei. Oamenii de ştiinţă suedezi consideră că noul material ar putea avea numeroase întrebuinţări şi aplicaţii, precum controlarea umidităţii în procesele utilizate de industria electronică şi cea farmaceutică, dar şi absorbţia toxinelor după producerea unor catastrofe chimice. „În ciuda celor spuse de peste 100 de ani în literatura ştiinţifică, am descoperit că acest tip de carbonat de magneziu amorf poate fi obţinut printr-un proces foarte simplu, la o temperatură joasă”, a declarat coautorul studiului, Johan Gomez de la Torre, profesor de nanotehnologie şi materiale funcţionale la universitatea suedeză.

Savanţii au reuşit să obţină upsalite în 2011, prin barbotarea dioxidului de carbon într-o soluţie conţinând alcool. A fost însă nevoie de încă un an de analize şi de reajustări fine pentru a se asigura că au creat „materialul imposibil”. Upsalite are cea mai mare suprafaţă măsurată pentru un carbonat metalic de origine terestră. În plus, materialul are în structura sa numeroşi pori cu diametre care măsoară mai puţin de zece nanometri.