Record de accidente

Lapoviţa şi ninsoarea care s-au abătut ieri după amiază peste judeţ au dat bătaie de cap şoferilor care s-au încumetat să plece la drum. În mai puţin de jumătate de oră, din cauza precipitaţiilor, şoselele s-au transformat în adevărate patinoare care au provocat numeroase accidente de circulaţie, în mare majoritate tamponări. Poliţiştii spun că principalele cauze ale numărului mare de tamponări produse ieri, în numai cîteva ore, au fost neadaptarea vitezei la condiţiile de drum şi nepăstrarea distanţei de siguranţă faţă de autovehiculul aflat în trafic. Potrivit statisticilor centralizate la nivelul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, ieri seară, în jurul orei 18.00, în întreg judeţul fuseseră raportate aprox. 100 de accidente uşoare, soldate cu pagube materiale. Unul dintre cele mai grave accidente s-a petrecut în apropierea satului Gîrliciu, cînd trei persoane şi-au văzut moartea cu ochii, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat pe marginea şoselei. Poliţiştii din Gîrliciu spun că Petre Călin, de 45 ani, din Deleni, conducea către Hîrşova autoturismul Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare CT 90 SAN, maşină în care se mai aflau două femei, rude cu şoferul. Oamenii legii spun că accidentul s-a petrecut într-o pantă periculoasă de la ieşirea din Gîrliciu. Şoferul Daciei a declarat că a pierdut controlul direcţiei din cauza şoselei alunecoase. „Urcam panta cu viteza a treia, iar în momentul în care am încercat să intru în treapta a doua, maşina a alunecat şi s-a oprit în şanţul de pe marginea drumului. În momentul în care am încercat să coborîm din autoturism, acesta s-a dezechilibrat şi s-a răsturnat într-o parte pe marginea şoselei. Am avut noroc că am apucat să ieşim la timp din maşină şi astfel nimeni nu a păţit nimic”, a spus Petre Călin. Deşi niciun pasager al autoturismului nu fusese rănit, un şofer care a trecut cu maşina prin zonă a anunţat telefonic pompierii şi poliţia asupra producerii accidentului. Sosiţi la faţa locului, pompierii echipajului din cadrul Staţiei de Pompieri Hîrşova au decuplat bateria acumulator a maşinii pentru a preîntîmpina producerea unui incendiu dat fiind faptul că aproape toată benzina din rezervor se scursese pe şosea, iar la contactul cu o scînteie putea lua foc. Poliţiştii din Gîrliciu spun că pe timpul iernii, respectivul segment de drum creează adesea probleme şoferilor.