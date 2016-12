Record de descărare a pieselor trupei Beatles într-o săptămână

Albumele trupei The Beatles au fost descărcate de pe Internet de peste 450.000 de ori, în timp ce cântecele formaţiei au fost descărcate de peste două milioane de ori, în prima săptămână de când au devenit disponibile contra cost pe o platformă specializată. Potrivit billboard.com, albumul ”Abbey Road”, lansat de trupa The Beatles în anul 1969, este materialul discografic care se vinde cel mai bine în SUA, iar ”Here Comes the Sun” este cel mai bine situată în topul pieselor vândute individual. Marţi, ”Here Comes the Sun” ocupa poziţia a 54-a în topul 100 al pieselor cu cele mai multe descărcări de pe iTunes. O altă piesă celebră a trupei britanice, ”Let It Be”, ocupa poziţia a 60-a. În topul 50 al vânzărilor de albume, ”Abbey Road” ocupă poziţia a 17-a, iar materialele discografice ”White Album” şi ”Sgt. Pepper\'s Lonely Hearts Club Band” ocupă poziţia a 25-a, respectiv a 27-a. Magazinul virtual iTunes al companiei Apple a început să comercializeze compoziţiile trupei The Beatles în urmă cu o săptămână, după negocieri îndelungate cu Apple Corps, brandul înfiinţat de Beatles în 1968 şi cu EMI, casa lor de discuri. Paul McCartney a format, alături de John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr, trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.