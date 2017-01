Record de energie eoliană

În ciuda crizei financiare care a blocat investiţiile timp de jumătate de an, energia eoliană a atins un nivel record în 2009, în SUA. Raportul anual al Asociaţiei americane pentru Energie Eoliană arată că peste 10.000 de megawaţi de energie eoliană, echivalentul a 5.700 de turbine, au fost instalaţi în 2009, capacitatea totală ajungând, astfel, la 35.000 MW. SUA au rămas, astfel, pe primul loc în lume, înaintea Chinei şi Germaniei, care au înregistrat câte 25,8 MW. Un megawat este suficient pentru alimentarea a circa 800 de locuinţe.

Industria eoliană americană a crescut cu 39% în medie, în fiecare an din ultimii cinci, iar în prezent, joburile din acest sector se ridică la 85.000. Producătorii de turbine pentru Vestas Wind Systems A/S Suzlon au concediat din angajaţi în prima jumătate a anului 2009, din cauza scăderii comenzilor, însă activitatea şi-a revenit după ce Guvernul federal a permis companiilor să folosească fonduri de stimulare pentru a ajuta industria. În ciuda creşterii înregistate, energia eoliană a ajuns la doar 1,8% din totalul de la nivel naţional, de la 1,3% la sfârşitul anului 2008. În acest an, procentul va depăşi 2%. Într-un top al statelor în funcţie de energia eoliană înregistrată, Texasul ocupă prima poziţie, fiind urmat de Iowa şi California.